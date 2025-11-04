[헤럴드경제=조범자 기자] 전격 은퇴를 선언한 ‘국민 거포’ 박병호가 친정팀 키움 히어로즈에서 야구인생 2막을 연다.

키움은 4일 박병호를 잔류군 선임코치로 임명했다고 발표했다.

2005년 LG트윈스에서 프로생활을 시작한 박병호 코치는 2011년 트레이드로 히어로즈 유니폼을 입었다.

2016년 포스팅 시스템을 통해 미국 메이저리그에 진출한 뒤 2018년 히어로즈로 복귀해 2021년까지 활약했다. 이후 KT위즈, 삼성 라이온즈에서 선수 생활을 이어갔다.

박병호는 전날 삼성을 통해 은퇴를 발표하며 “20년 동안 많은 사랑을 받았다. 그간 지도해주신 모든 감독님, 코치님들께 감사드리고, 함께 할 수 있었던 동료들과도 너무 행복했다”며 “여러 팀을 옮겨 다녔지만, 늘 사랑을 보내주신 많은 팬들을 잊지 못할 것 같다. 정말 감사했다”고 말했다.

키움은 “박병호 코치는 히어로즈를 상징하는 대표적인 선수 중 한 명이다. 히어로즈 소속 시절 팀의 간판 타자이자 리그를 대표하는 홈런 타자로 활약했다”며 “박병호 코치가 제2의 야구 인생을 히어로즈에서 시작하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 그동안 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 우리 팀 젊은 선수들에게 긍정적인 영향력을 발휘해 줄 것으로 기대한다”고 했다.