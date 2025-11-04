기관장, 공개적 트럼프 지지 선언 트럼프의 정적 향해 고발 조치 감사관실서 대응 나서자 해임 “트럼프, 정적 견제 차원”

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국 연방주택금융청(FHFA)의 조 앨런 감사관 직무대행이 해임될 예정이라고 로이터 통신이 관계자 4명을 인용, 3일(현지시간) 보도했다.

통신은 빌 풀트 연방주택금융청장이 최근 공개적으로 도널드 트럼프 행정부 지지 의사를 밝힌 가운데, 트럼프 대통령이 자신의 정적 견제 차원에서 이 기관 감사관 해임에 나서는 것이라고 해석했다.

트럼프 행정부는 올해 1월 20일 출범 이후 약 20여명에 달하는 기관 감사관들을 해임하거나 전보시키고 감사관실 예산을 삭감했다.

미국의 기관별 감사관은 해당 기관의 낭비, 사기, 부패 등을 감시하는 역할을 맡고 있다.

이 문제에 대해 FHFA가 별도의 입장을 내진 않았다.

2008년 금융위기 이후 설립된 FHFA는 정부 규제기관 중 위상이 높은 건 아니지만, 민주당 상원의원 애덤 쉬프(캘리포니아), 연방준비제도 이사회(FRB)의 리사 쿡 이사, 레티샤 제임스 뉴욕 검찰총장 등 트럼프의 정적을 겨냥해 형사 고발 조치를 공개적으로 취하는 등 친트럼프 기관으로 자리매김하고 있다.

통신은 풀트 청장이 이 세 건의 사건을 진행하면서 감사관실을 ‘패싱’했다고 전했다.

조 앨런 감사관은 이 소송과 관련, 검찰에 관련 자료를 보내기 위해 준비하던 와중에 해임 통보를 받았다.

조 앨런은 지난 4월 감사관 직무대행으로 임명됐으며, 현재 FHFA 공식 홈페이지는 이 직위를 ‘공석’으로 표시하고 있다.

트럼프 대통령은 이전에도 팸 본디 법무장관에게 자신의 정적을 기소하라고 촉구한 바 있다.