평일 낮에도 미국주식 거래 가능 미국주식 투자 접근성 확대

[헤럴드경제=문이림 기자] 삼성증권이 미국 주간거래 서비스를 재개한다고 4일 밝혔다.

고객들은 이날부터 기존 정규장 시간대 외에도 오전 10시부터 오후 5시 30분까지(서머타임 적용 시 오전 9시~오후 4시 30분) 미국 주식을 거래할 수 있다.

그간 미국 주식은 현지 프리·정규·애프터마켓 시장 시간대 거래가 가능했다. 이번 주간거래 재개를 통해 시차의 부담없이 낮 시간에도 자유롭게 미국 시장에 참여할 수 있다.

삼성증권은 2022년 국내 증권사 중 최초로 미국 주간거래 서비스를 도입하며 해외주식 거래 시장 편의성 확대를 선도했다. 해외주식 소수점 거래 서비스, 전 세계 30개국 해외 주식 투자 기회 등 빠르게 증가하는 글로벌 투자에 대한 수요를 충족하기 위해 다양한 서비스도 제공하고 있다.

삼성증권 관계자는 “미국주식 거래를 낮에도 손쉽게 이용할 수 있게 되면서 투자 접근성이 크게 높아질 것으로 기대된다”고 밝혔다.