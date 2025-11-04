포스코·기업은행·무역보험공사 공동 추진

[헤럴드경제=배문숙 기자]포스코와 기업은행, 한국무역보험공사가 미국 등 주요국의 통상장벽 강화로 어려움을 겪는 국내 중소·중견 협력사와 철강 파생상품 생산업체를 지원하기 위해 4000억원 규모의 보증 상품을 새롭게 선보인다.

산업통상부는 4일 오전 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 ‘산업경쟁력강화관계장관회의’에서 발표한 ‘철강산업 고도화 방안’ 일환으로, 수출기업의 금융 부담 완화와 공급망 안정을 지원하기 위한 ‘철강 수출공급망 강화 보증상품’을 새롭게 도입한다고 밝혔다.

이번 보증상품은 포스코와 기업은행, 무역보험공사가 공동으로 추진한다. 포스코와 기업은행이 총 200억원을 출연하고, 이를 바탕으로 무역보험공사는 총 4000억원 규모의 우대보증 프로그램을 운영한다. 기업들은 최대 2%포인트 인하된 금리로 자금을 대출받을 수 있으며, 보증 한도 확대, 기간 연장(1년→3년), 보증료율 인하(1%→0.7%) 등의 혜택을 받는다.

산업부는 이날 오전 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘철강 수출공급망 강화 보증상품 신설 업무협약식’을 열고 본격적인 지원에 나섰다.

협약식에는 문신학 산업부 차관, 장영진 무역보험공사 장영진 사장, 김형일 기업은행 전무이사, 이희근 포스코 사장, 서강현 현대제철 사장, 최삼영 동국제강 사장, 오치훈 대한제강 회장, 박성희 KG스틸 사장, 김수호 세아베스틸 대표, 이경호 철강협회 상근부회장, 민동준 철강 경쟁력 강화 TF 위원장, 권남훈 산업연구원장 등이 참석했다.

문 차관은 “우리 주력 수출산업인 철강산업이 국내외적으로 전례없는 위기에 직면해 있다”며 “오늘 신설된 보증상품이 중소·중견기업의 숨통을 트여주는 것은 물론, 철강업계의 상생 협력 강화로 이어지길 기대한다”고 말했다. 이어 “정부도 현장의 어려움을 지속적으로 발굴하고 맞춤형 지원책을 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.

산업부는 협약식에 이어 철강업계 CEO 간담회를 열고 ‘철강산업 고도화 방안’의 주요 내용을 공유하고, 업계 의견을 청취했다.

업계는 “정부의 이번 대책이 철강산업의 방향 전환에 의미 있는 계기가 될 것”이라며 “현장의 어려움을 반영한 세밀한 지원이 뒤따라야 한다”고 주문했다.

산업부는 이번 대책을 통해 설비조정 지원, 통상대응, 고부가·저탄소 전환 등을 추진해 근본적 경쟁력 제고에 나선다는 방침이다.

문 차관은 “정책의 효과가 현장에서 체감되려면 업계의 적극적인 참여가 필수적”이라며 “정부는 제도적 뒷받침과 현장 지원을 강화하는 한편, 업계도 고부가·저탄소 전환과 안전관리 체계 고도화, 상생 협력 확대 등 구조 전환 노력을 함께 병행해 달라”고 당부했다.