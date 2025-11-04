소상공인 매출 기반 투자상품

[헤럴드경제=유동현 기자] 하나증권은 한국ST거래·백년가게연합회와 함께 ‘백년가게 투자계약증권 발행을 위한 업무협약(MOU)’를 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약을 통해 백년가게의 매출수익을 기초자산으로 한 투자계약증권 발행을 공동 추진한다. 백년가게는 30년 이상 고유 사업을 운영하며 중소벤처기업부로부터 우수성과 성장 가능성을 인정받은 점포다.

하나증권은 이번 사업에서 상품 구조 설계와 발행 자문 등 핵심 역할을 맡는다. 백년가게와의 협력 네트워크를 확대하고, 소상공인의 다양한 자금 조달을 지원하는 금융 인프라 구축에도 적극 나설 계획이다.

한국ST거래는 지난 5월 혁신금융서비스 지정을 받은 자체 유통 플랫폼과 인프라를 기반으로 투자계약증권 유통을 담당한다. 백년가게연합회는 참여 점포 발굴과 현장 지원을 맡아 사업의 실효성을 높일 예정이다.

조대현 하나증권 WM그룹장은 “백년가게 투자계약증권은 소상공인의 실질적 성과를 기반으로 한 새로운 투자 모델로, 금융과 상생이 함께하는 의미 있는 시도”라며 “앞으로도 파트너사들과 함께 혁신적인 금융 생태계를 만들어 나가겠다”고 했다.