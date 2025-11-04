[헤럴드경제=신현주 기자] 형지엘리트가 내년 중국 ‘상하이 패션위크’ 기간에 열리는 키즈 패션쇼 참가를 확정했다고 4일 밝혔다.

상하이 패션위크는 세계 5대 패션위크이자, 아시아에서 가장 영향력 있는 패션 행사로 불린다. 형지엘리트는 2019년을 시작으로 매년 상하이 패션위크 기간에 교복 패션쇼를 선보이고 있다.

형지엘리트는 내년 패션쇼를 위해 중국 내 합자 법인 상해엘리트와 준비에 착수했다. 기능성 소재에 착용감을 높인 심플하고 클래식한 디자인의 교복 제품을 선보일 계획이다. 패션쇼를 참관하는 현지 업계 및 학교 관계자, 학부모 등에게 엘리트학생복만의 차별화된 소재와 디자인 경쟁력을 확실히 각인시키겠다는 방침이다.

특히 중국 시장에 대한 기대가 크다. 최근 중국인 단체 관광객 무비자 정책과 더불어 APEC 정상회의 시진핑 중국 주석의 방한 등으로 양국 관계 개선 흐름이 급물살을 타고 있어서다.

형지엘리트는 중국 내 문화 연계 마케팅의 하나로 지난달 상하이 송강구 ‘커피문화축제’(Coffee Festival)’에 참가해 교복 패션쇼를 선보였다. 클래식하고 세련된 디자인의 교복은 물론, 스포티한 디자인의 창의적인 작품들도 선보이며 높은 관심을 받았다고 회사 측은 전했다.

형지엘리트는 문화, 예술과 접목한 다양한 행사에 적극 참여하면서 현지 소비자와 접촉을 확대할 계획이다. 이를 통해 중국 프리미엄 교복 시장에서의 입지를 한층 공고히 하고 아세안 국가로의 진출을 가속하겠다는 방침이다.

형지엘리트 관계자는 “최근 한·중 관계가 급속히 개선되는 만큼 한국 브랜드에 대한 현지 소비자들의 관심과 호감도 역시 높아지고 있다”며 “변화의 흐름을 놓치지 않기 위해 현지 마케팅을 강화하면서 아세안 교복 시장으로 진출을 확대하겠다”고 전했다.