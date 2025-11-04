[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 교육부 주관 ‘시도교육청 평가’에서 2년 연속 최우수 기관으로 선정됐다고 4일 밝혔다.

시도교육청 평가는 매년 교육부에서 전국 17개 시도교육청을 대상으로 실시하는 종합 평가다.

올해 평가는 국정과제와 교육개혁 과제를 중심으로 △국가책임 교육․돌봄 △교실 혁명 △함께 학교 △시도교육청 행․재정 운영 효율화 등 총 4개 영역, 21개 지표를 기준으로 진행됐다.

경북교육청은 21개 전 지표를 모두 통과하며 최우수 등급을 달성했다.

이번 성과로 경북교육청은 2026년에 5억원의 재정 인센티브를 지원받게 됐으며 혁신을 선도하는 교육행정 역량과 정책 추진의 우수성을 공식적으로 인정받았다.

임종식 경북교육감은 “이번 결과는 ‘따뜻한 경북교육’이라는 비전 아래 현장의 헌신과 노력이 만들어낸 결실”이라며 “앞으로도 AI․디지털 전환 시대에 맞춘 미래형 교육 시스템을 강화해 세계를 선도하는 경북교육이 되도록 전력을 다하겠다”고 말했다.