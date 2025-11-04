노원문화원 13일 오전 10시 ‘건축으로 본 노원의 변화’ 포럼 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]노원문화원(원장 오치정)은 오는 11월 13일 오전 10시 노원문화원 1층 갤러리원에서 2025 노원지역포럼 ‘노원 톺아보기 : 건축으로 본 노원의 변화’를 개최한다.

‘노원 톺아보기’는 노원의 역사, 인물, 지리, 문화 등의 기초 조사와 연구를 통해 노원 지역 자료를 확충하고, 지역정체성 확립에 기여하고자 노원문화원 노원지역학연구소에서 발간한 지역학개론서이다.

이번 포럼은 ‘노원 톺아보기’를 바탕으로 1988년 도봉구에서 분구된 이후 ‘아파트 도시’로 불려 온 노원을 건축의 관점에서 새롭게 조망하는 자리로, 고려시대의 풍수 사상에서부터 상계신도시 개발에 이르기까지 시대의 흐름 속에서 변화해 온 노원의 공간 구조와 도시계획의 맥락을 깊이 있게 탐색한다.

강연은 노원지역학연구소의 서석철 연구위원이 맡아 단독주택과 아파트, 철거민촌과 백사마을이 공존했던 노원의 도시 풍경을 건축적 시선으로 해석한다. 이를 통해 도시 형성과정 속에 담긴 사회·문화적 의미를 짚어보고, 미래 도시로서의 노원의 가능성을 함께 모색할 예정이다.

이번 포럼은 지역 연구자뿐 아니라 도시계획·건축·문화유산·공공디자인 등 관련 분야 전문가와 실무자에게도 실질적인 통찰을 제공할 것으로 기대된다.

또 노원의 역사적 흔적과 도시적 변화가 만나는 현장을 통해, 지역 정체성을 재발견하는 기회가 될 전망이다.

이에 노원문화원 오치정 원장은 “도시의 모습은 곧 그 시대 사람들의 삶을 비추는 거울”이라며 “이번 포럼을 통해 노원의 공간이 가진 역사적 가치와 도시 문화적 의미를 함께 나누며, 미래 세대를 위한 새로운 지역 비전을 그려보는 계기가 되길 바란다”고 전했다.