서경덕 교수·경북문화재단, ‘강치 아일랜드’ 제작… 독도 생태 담은 글로벌 콘텐츠로 확대 추진

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북문화재단 콘텐츠진흥원과 서경덕 성신여대 교수가 손잡고 멸종된 독도 강치를 주인공으로 한 애니메이션 ‘강치 아일랜드’를 제작, TV를 통해 첫선을 보인다.

‘강치 아일랜드’는 독도 앞바다에 숨겨진 마법 학교를 배경으로, 다섯 마리 강치 친구들(강치·음치·아치·이치·망치)이 독도와 바다를 지키는 ‘수호 마법사’로 성장해 가는 모험담을 그린 작품이다.

작품 속에는 독도새우, 괭이갈매기, 섬기린초 등 실제 독도 생태계에 서식하는 동식물들이 개성 넘치는 캐릭터로 등장해 재미와 교육적 가치를 함께 담았다.

서경덕 교수는 “이번 애니메이션은 국내외 아이들이 대한민국 독도의 생태와 환경을 보다 쉽게 이해하도록 돕기 위해 기획했다”고 밝혔다.

‘강치 아일랜드’는 5일 오후 5시 15분 KBS 2TV를 통해 처음 방영되며, 총 13편으로 구성됐다. 제작진은 이미 시즌2 제작도 준비 중인 것으로 알려졌다.

서 교수는 “국내 방영에 그치지 않고 글로벌 OTT 업체들과 협의해 전 세계 어린이들도 언제든 시청할 수 있도록 할 계획”이라며, “과거 다큐멘터리 ‘미안하다, 독도야’에 이어 이번엔 애니메이션으로 독도를 알리는 등 다양한 문화 콘텐츠를 통한 글로벌 홍보를 지속하겠다”고 말했다.