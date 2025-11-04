라이프스타일 브랜드 방향성 제시

[헤럴드경제=전새날 기자] 프리미엄 라이프스타일 아웃도어 브랜드 ‘디스커버리 익스페디션’은 ‘액티브 웰니스 레이브’(Active Wellness Rave) 캠페인을 개최했다고 4일 밝혔다.

‘액티브 웰니스 레이브’는 건강하고 활동적인 라이프스타일을 체험하는 이색 체험형 이벤트다. 이번 행사는 지난달 31일 반얀트리 서울에서 진행됐다. 현장에는 셀럽을 비롯해 디스커버리 인플루언서 크루 ‘디스커버러(Discoverer)’ 40인이 함께했다.

이른 아침 남산 둘레길을 달리는 러닝 크루의 에너지 넘치는 러닝 세션으로 시작됐다. 이어 웰니스 콘셉트를 반영한 ‘그린 푸드’ 다이닝을 즐기며 몸과 마음의 균형을 되찾는 시간을 가졌다.

디스커버리는 이번 캠페인을 통해 브랜드가 지향하는 ‘액티브 웰니스’ 라이프스타일을 패션과 체험으로 확장했다. 러닝·뮤직·웰니스를 결합한 새로운 형태의 브랜드 체험 무대를 선보였다는 설명이다. 또 활동적이면서도 균형 잡힌 라이프를 추구하는 MZ세대 소비자와의 접점을 넓혔다.

특히 이번 행사에서는 FW(가을·겨울) 시즌 주력 제품인 ‘숏패딩’과 ‘경량패딩’ 라인을 중심으로, 기능성과 스타일을 동시에 갖춘 ‘테크 웨어(Tech Wear) 룩’을 선보였다.

디스커버리 관계자는 “이번 ‘캠페인은 디스커버리가 추구하는 ‘액티브 웰니스’ 가치를 소비자에게 전달하기 위한 시도”라며 “25FW 시즌 주력 제품인 경량 패딩과 숏패딩은 활동성과 기능성, 스타일을 모두 갖춘 제품”이라고 말했다.