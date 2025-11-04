본사 사옥 안전성 강화·지역사회 개방으로 안전 신뢰성 확보

[헤럴드경제=윤성현 기자] 한국토지주택공사(LH)가 국민의 생명과 재산 보호를 위한 공적 노력을 인정받아 ‘제24회 대한민국 안전대상’에서 행정안전부 장관상을 수상했다고 4일 밝혔다. LH가 국민이 안심하고 생활할 수 있는 주거환경 조성과 건설현장 재해관리 등 사업 전반에서 안전을 최우선으로 하는 경영을 실천해 온 점이 높은 평가를 받았다.

‘대한민국 안전대상’은 소방청이 주최하는 국내 최고 권위의 안전 분야 시상식으로, 국민안전 증진에 기여한 기업과 개인·단체에게 수여된다. 올해로 24회를 맞은 이번 시상식은 서울 중구 한국프레스센터에서 열렸다.

LH는 복합·대형화되는 재난에 효율적으로 대응하기 위해 자체 ‘재난관리 플랫폼’을 구축해 운영 중이다. 이를 통해 각종 방재시스템을 통합·고도화해 재난 발생 위험을 사전에 예측하고 대비할 수 있는 체계를 마련했다. 또한 공공과 민간이 함께 참여하는 소방기술협의체를 운영하고, 스프링클러가 설치되지 않은 임대주택에는 간이형 스프링클러를 도입하는 등 화재 예방을 위한 공적 역할도 수행해왔다.

이와 함께 LH 본사 사옥 주요 시설인 운동시설, 박물관, 대강당 등은 연평균 3만여 명이 이용하는 공간으로, ‘공간안전인증’을 획득해 안전성을 공인받았다. 자동심장충격기와 산소호흡기 등 구조·피난 장비를 구비하고, 소방·피난시설을 상시 점검하는 등 안전한 시설 운영을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있다.

김재경 LH 경영관리본부장은 “이번 수상을 계기로 국민의 일상 속에 안전문화가 더욱 확산되도록 안전경영을 강화하겠다”며 “공공기관으로서 국민의 생명과 재산을 지키는 데 앞장서겠다”고 말했다.