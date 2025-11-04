기화식 가습 방식…공기 속 부유 세균 99% 저감 효과

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국암웨이가 기화식 가습기 신제품 ‘옵티미스트(OPTIMIST·사진)’를 출시했다고 4일 밝혔다.

신제품은 팬을 통해 물을 증발시켜 공기를 촉촉하게 만드는 기화식 가습 방식을 채택했다. 미세 수분 입자는 세균이 올라탈 수 없는 0.2나노미터(nm) 수준으로 매우 미세하다. 또 미생물이 가장 취약한 265nm 파장의 UV-C LED를 적용했다. 수조·필터·팬 등 내부를 99.9% 살균하며, 흡입된 공기의 부유 세균을 99%까지 저감시킨다.

사용 편의성도 강점이다. 사용과 세척이 쉬운 수조 사이즈에 분리 가능한 팬을 갖췄다. 가습 모드 종료 후에는 필터 및 내부의 습기를 건조시키는 자동 송풍 모드도 적용해 곰팡이 번식을 방지한다. 가격은 45만원이다.

한국암웨이 신은자 대표는 “앞으로도 ‘사람들의 더 나은 삶을 돕는다’는 기업 비전에 기반해 건강하고 편안한 라이프스타일을 위한 혁신 제품을 선보일 것”이라고 말했다.