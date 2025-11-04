[헤럴드경제=강승연 기자] 제너시스BBQ 그룹은 ‘BBQ 패밀리(가맹점주)와 함께하는 치킨릴레이(이하 패치릴)’를 통해 상생 나눔의 온정을 지역사회 곳곳에 전했다고 4일 밝혔다.

BBQ는 패치릴을 통해 10월 한 달간 전국 각지의 복지시설과 기관에 치킨 1000마리를 전달했다. 올해 1월부터 10개월까지 누적 기부 치킨 수량은 1만 마리를 넘어섰다.

패치릴은 본사가 신선육을 지원하고 패밀리는 재능기부 형태로 직접 조리해 전달하는 사회공헌 프로그램이다. 2017년부터 매월 진행하고 있다.

올해는 무료 급식소, 지역아동센터, 미혼모 시설, 소방서 등 100개 이상의 단체·기관에 치킨을 기부했다. 10월에도 전국 경로당, 아동보육원, 공동생활가정, 군부대, 경찰서 등에 치킨을 전달했다.

BBQ 관계자는 “패치릴을 통해 미래세대와 지역사회에 공감하고 상생할 수 있는 활동을 펼쳐 나가겠다”며 “소외된 이웃들에게 조금이라도 도움이 될 수 있는 다양한 활동을 확대하겠다”고 말했다.