4분기에도 지속 성장 전망…카프 CEO “금융 분석가들 당황했을 것”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 인공지능(AI) 데이터 분석 업체 팔란티어는 3분기 매출액이 사상 최고인 11억8000만 달러(약 1조7000억원)를 기록했으며 주당순이익(EPS)은 21센트로 집계됐다고 4일(현지시간) 밝혔다.

전년 동기 대비 63% 성장한 매출은 시장조사업체 LSEG가 집계한 시장 전망치 10억9000만 달러를 상회했다. 또 종전 역대 최고 매출이었던 전 분기의 10억 달러와 견줘서도 18% 상승했다. EPS도 시장 전망치 17센트보다 높았다.

미국 내 매출은 8억8300만 달러를 기록했다. 이 가운데 정부 부문 매출은 전년 동기 대비 52% 성장한 4억8600만 달러였고, 민간 부문 매출은 121% 늘어난 3억9700만 달러로 나타났다.

팔란티어는 미국 연방정부 셧다운(일부 업무의 일시적 정지) 사태가 계속되고 있음에도 이와 같은 성장세가 4분기에도 이어질 것으로 내다봤다.

4분기 매출액 전망치는 13억2700만∼13억3100만 달러 사이로 제시됐다. 이는 시장 전망치 11억9000만 달러보다 높은 수준이다.

팔란티어의 주가는 이날 실적 공개 이후 애프터마켓에서 미 동부시간 오후 4시30분(서부시간 오후 1시30분) 현재 종가 대비 3% 이상 상승한 208.5달러에 거래되고 있다.

월가의 분석가들은 팔란티어에 대해 가치 대비 주가가 지나치게 높은 것으로 평가하고 있다고 블룸버그 통신은 전했다. 맷 말리 밀러타박플러스코 수석 시장전략가는 “음악이 멈추면 이 주식은 다른 종목보다 큰 타격을 입을 것”이라며 “더 저렴한 다른 AI 관련주들이 현재로선 좀 더 안전하다”고 말했다.

또 일각에서는 팔란티어가 이민세관단속국(ICE) 등에 소프트웨어 분석 자료를 제공해 이민 통제를 돕고 있고, 이스라엘 정부와도 밀접한 관계를 유지하고 있다는 점을 비판하기도 한다.

그러나 알렉스 카프 최고경영자(CEO)는 이날 주주들에게 보낸 공개서한에서 이와 같은 지적에 대해 반박했다. 카프 CEO는 “이번 (실적) 상승세는 금융 분석가들과 수다쟁이들을 당황하게 했다. 그들의 인식 틀은 이처럼 거대한 기업이 이렇게 맹렬하고 쉼 없이 성장할 것이라고 예상하지 못했기 때문”이라고 말했다.

그는 이어 미국 정부 정책에 적극적으로 협력하는 데 대한 비판을 의식한 듯 “모든 것이 무너져 내린다. 중심은 버티지 못한다”는 윌리엄 버틀러 예이츠의 시 ‘재림’(The Second Coming)을 인용하며 “오늘날 미국이 (세계의) 중심이며, 이는 반드시 지켜져야 한다”고 강조했다.

그러면서 그는 “모든 문화와 문화적 가치가 평등하다고 선포하는 것은 과거에도 지금도 잘못된 일”이라며 “공허하고 중성화한 다원주의를 거부하고 더 위대한 것을 추구하는 것이야말로 우리의 지속적인 힘과 생존을 보장할 것”이라고 주장했다.

☞ 헤럴드경제신문 국제부가 1분 만에 훑어보는 트럼프 이슈를 매일 배달합니다. URL를 복사해서 주소창에 붙여넣기 한 후 ‘구독’해주세요.

https://1day1trump.stibee.com/