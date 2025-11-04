제26차 세계 반도체 생산국 민관합동회의

[헤럴드경제=배문숙 기자] 우리나라와 미국, 대만 등 세계 6대 반도체 생산국 정부·기업 주요 관계자들이 부산에 모여 반도체 산업 관련 현안을 논의하고 협력을 모색한다.

산업통상부는 4∼6일 부산에서 ‘세계 반도체 생산국 민관합동회의’(GAMS)를 진행한다고 4일 밝혔다.

이 회의는 한국, 미국, 일본, 유럽연합(EU) 등 4개국이 지난 1999년 출범시킨 회의체로 2000년 대만, 2006년 중국이 준회원국으로 가입하면서 6개국 회의체로 성장했다. 이 회의는 세계반도체 업계를 대표하는 ‘세계반도체협의회(WSC)｣의 활동결과와 정부에 대한 건의사항을 청취하고, 관련 분야에 대한 적절한 정부 정책을 협의하기 위해 연 1회 순회 개최된다.

의장국은 4개 창립회원국이 차례로 지정, 올해는 우리나라가 의장국을 맡은 가운데 각국의 반도체 산업 정책 담당자(국장급)를 비롯해 삼성전자, SK하이닉스, 인텔, TI, 온세미, TSMC 등 기업과 각국 반도체협회 관계자 등 100여명이 참석했다.

올해 업계는 반도체 정책 동향 공유, 환경 규제, 반도체 관련 수출 품목 분류(HS 코드) 개정, 지식재산권 보호 등을 주요 의제로 제시했다. 또한 6개국 간 순차적으로 양자 면담을 통해 주요 현안별 입장을 교환하고, 양자 현안에 대해서도 심도 깊은 논의를 진행한다.

의장을 맡은 최우혁 산업부 첨단산업정책관은 기조연설을 통해 “AI 산업의 빠른 발전에 따라 글로벌 반도체 수요가 급격히 증가해 반도체 공급망을 안정화하는 것이 그 어느 때보다 중요한 시점”이라며 “한국은 올해 GAMS 의장국이으로서 리더십을 발휘하여 주요국 간 긴밀한 협력을 도출하는 데 최선을 다할 것”이라고 강조했다.