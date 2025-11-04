고객 친화적 UI∙UX로 가입-개통 2배 빨라져 단말 유형별 비교 기능, AI 리뷰 요약 등 도입 역대 최대 프로모션 혜택…최대 42만원 상당

[헤럴드경제=차민주 기자] LG헬로비전은 헬로모바일 직영몰을 전면 개편해 알뜰폰 고객 경험을 혁신한다고 4일 밝혔다.

방문 목적에 따라 고르는 듀얼 메인화면, 업계 최초 단말 유형별(새 폰∙중고폰 등) 비교 등 고객 중심 사용자인터페이스(UI)∙사용자경험(UX)을 통해 가입부터 개통까지 걸리는 시간을 절반 이상 단축했다.

LG헬로비전은 누구나 쉽게 알뜰폰에 가입할 수 있도록 헬로모바일 직영몰을 개편했다. ▷여러 상품 속 이용자에게 맞는 출발점(요금제 가입∙휴대폰 구매 듀얼 메인 등) ▷명확한 상품 정보와 혜택(검색과 필터 통한 맞춤상품 추천, 인공지능 리뷰 요약 등) ▷쉬운 가입(가입신청서 작성·셀프 개통 소요 시간 단축)이 핵심이다. 아울러 신분증 진위 고도화 등으로 보안을 강화했다.

먼저 고객은 직영몰 입장 시 ‘듀얼 메인’ 화면을 통해 방문 목적에 맞는 출발점을 선택할 수 있다. ‘요금제 가입하기’와 ‘휴대폰 구매하기’ 화면을 구성해 유심 요금제 가입은 물론 알뜰폰을 통한 휴대폰 구입 접근성을 높였다고 LG헬로비전은 설명했다. 또 검색창과 퀵메뉴를 지원하는 내비게이션 UI를 통해 원하는 정보를 노출해 준다.

UI∙UX도 실용적으로 개편했다. 특히 업계 최초로 휴대폰 구입 시 단말 유형별 비교 기능을 지원해 새 폰∙중고폰∙전시폰 등 유형에 따른 가격과 혜택을 한눈에 비교할 수 있도록 돕는다. AI가 요약해주는 고객 실사용 후기 또한 참고 가능하다.

가입 신청과 셀프 개통 서비스도 개선했다. 가입신청서 입력 항목 수를 최소화하고 셀프 개통 실패 원인과 해결 방법을 안내하는 등 가입 절차의 번거로움을 줄였다. 이로써 요금제 가입부터 셀프 개통까지 소요 시간이 기존 7분대에서 3분대로 줄었다고 LG헬로비전은 강조했다.

개편을 기념해 역대 최대 수준의 프로모션 혜택도 선보인다. 이날부터 별도 공지 시점까지 셀프 개통 고객 전원에게 5만원 상당의 상품권을 제공한다. 이와 함께 ▷친구 추천 시 20만원 상당의 상품권 ▷가입 리뷰 시 커피 쿠폰 ▷가입 후 사회관계망서비스(SNS) 노출 시 3만원 상당의 사은품 등 최대 42만원 상당의 혜택을 선보인다.

이번 개편은 LG헬로비전이 진행하는 고객 중심 디지털 채널 전략의 일환이다. 헬로모바일은 LG인화원에서 운영하는 고객 관점의 문제해결 방법론 ‘ACE CAMP(Accelerating Customer Experience Camp)’를 도입, 41만명의 고객 데이터 분석과 980여명의 고객 조사·인터뷰를 병행하며 개선점 발굴에 주력하고 있다.

김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 “이번 직영몰 개편을 통해 복잡했던 알뜰폰 가입 여정이 즐거운 경험으로 바뀌길 기대한다”며 “헬로모바일은 앞으로도 차별적 고객 가치를 담은 UI∙UX 혁신을 이어가며, 고객에게 새로운 알뜰폰 가입 경험을 선사하고 합리적인 통신 문화 정착에 이바지하겠다”고 했다.