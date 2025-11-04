[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 3일 청사 내 영상회의실에서 ‘2025 APEC 정상회의 성공 개최에 따른 국‧소‧본부장 회의’를 열고 행사 성과를 점검하고 후속 대응 방안을 논의했다.

이번 회의는 주낙영 경주시장이 주재했으며 국‧소‧본부장 등 간부 공무원 전원이 참석한 가운데 각 부서별 행사 운영 성과와 향후 과제를 공유했다.

이날 회의에서는 정상회의장 시민 공개관람 운영 계획이 보고됐다.

오는 5일부터 9일까지 5일간 경주화백컨벤션센터(HICO) 3층 정상회의장을 시민에게 공개해 국제회의의 현장을 직접 체험할 수 있도록 할 예정이다.

일반 시민을 위한 정식 관람은 사전 등록이 필요하며 신청 방법은 추후 경주시 홈페이지를 통해 공지된다.

경주시는 앞으로도 시민들이 국제행사의 성과를 공유하고 자긍심을 느낄 수 있도록 다양한 참여 프로그램을 지속 추진할 계획이다.

주낙영 경주시장은 “이번 정상회의를 계기로 높아진 도시 브랜드 가치를 지역경제 활성화, 관광 진흥, 외국인 투자 유치로 이어가야 한다”며 “특히 시민의 자긍심이 지속될 수 있도록 성과 확산과 사후관리에도 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

이어 “정상회의장이 철거되기 전까지 더 많은 시민이 역사의 현장을 직접 볼 수 있어야 한다”며 “관계 부서에 관람 환경 조성과 안전관리 강화에 만전을 기할 것”이라고 덧붙였다.