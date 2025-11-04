장위청소년문화누림센터, 안정희 마음맞춤연구소 소장 초청 맞춤형 강의 진행 센터, 사춘기 발달 특성 이해와 공감 소통 방법 교육 ...장위청소년문화누림센터, 가족 대화법과 성격·기질별 양육 전략 사례 공유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구 장위청소년문화누림센터가 사춘기 자녀를 둔 양육자를 대상으로 부모교육을 진행했다.

10월 29일 열린 이번 교육에는 엄마가 되고, 내면 아이를 만났다, 사춘기 자존감 수업, 사춘기 부모공부 저자이자 전국 6만여 명의 양육자를 대상으로 3천여 회에 가까운 교육과 상담을 진행한 마음맞춤연구소 안정희 소장이 강사로 나서 부모 30여 명이 참여했다.

교육에 앞서 센터는 참가 부모를 대상으로 사춘기 자녀 양육 과정에서 겪는 고민과 어려움을 조사하고, 부모들이 원하는 교육 주제를 선정해 맞춤형 강의를 구성했다.

이번 교육에서는 사춘기 자녀의 발달과 특성을 이해하고, 자녀와 부드럽게 소통하며 공감대를 형성하는 방법, 자녀를 존중하는 대화법, 공감과 감정 조절을 통한 부모의 올바른 자세 등 실질적인 양육 정보를 제공했다.

또한, 가족 간 대화 방법과 자녀의 성격과 기질에 따른 양육법을 구체적인 사례와 함께 제시하며 사춘기 아이의 성장을 돕는 방법도 다뤘다.

참가한 한 부모는 “알고 있지만 실천하지 못했던 내용을 다시 한번 생각할 수 있는 기회였고, 청소년기 아들을 둔 엄마로서 지금 내 모습을 점검할 수 있는 시간이었다”라고 말했다.

센터 관계자는 “아동의 권리를 존중하고 이해할 수 있는 부모의 역할과 관계가 무엇보다 중요하다”면서 “부모 자기효능감을 높이고 부모 역량을 강화할 수 있는 프로그램을 지속적으로 지원할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 부모교육에 참여한 보호자의 자녀들은 스마트팜에서 재배된 채소를 활용한 소시지 브리또와 또띠아쌈 샐러드 만들기 요리 프로그램을 별도로 진행해 가족과 함께 나눠 먹도록 했다.

장위청소년문화누림센터는 댄스 연습실, VR 스포츠 체험 공간, 청소년 카페, 부모-자녀 교육 프로그램, 청소년 파티룸 등 시설을 갖춘 성북구립 청소년 전용 공간으로 운영되고 있으며, 자세한 사항은 센터로 문의하면 된다.