[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대성에너지㈜는 지난 3일 본사 강당에서 대구시교육청과 한국가스안전공사가 후원한 ‘제27회 가스안전 그림&포스터 공모전 시상식’을 개최했다.

이날 시상식에는 강은희 대구시교육감과 안중희 한국가스안전공사 대구광역본부 안전지원부장, 박문희 대성에너지 대표이사가 시상자로 참여했다.

단체상은 △소선여중(금상) △와룡중(은상) △대구교대대구부설초(동상)이 각각 수상했다.

개인상 부문에서는 초등부 대상 정서진(경동초) 학생과 중등부 대상 이소율(소선여중) 학생이 영예를 안았으며 금상에는 박소이(범일초), 류혜원(관천중) 학생 등이 수상했다.

입상작은 행사 당일 대성에너지 본사 1층 로비에 전시됐으며 향후 ‘도시가스 안전문화 캠페인’, ‘스스로 안전점검의 날’, 지역 축제 및 학교 안전교육 자료 등에 활용될 예정이다.

강은희 대구시교육감은 “학생들이 일상 속 안전의 중요성을 스스로 느끼고 그것을 창의적인 작품으로 표현했다는 점이 매우 인상 깊다”며 “이러한 경험이 앞으로도 안전을 생활화하는 좋은 밑거름이 되길 바란다”고 밝했다.

박문희 대성에너지 대표이사는 “학생들이 도시가스 안전을 주제로 고민하고 창의적으로 표현한 그 마음이 매우 뜻깊다”며 “대성에너지는 앞으로도 청소년들에게 안전의식 함양에 앞장서고 지역사회 안전문화 확산에 기여하겠다”고 말했다.