지난해 304면 이어 올해 384면 추가 확보… 작년 대비 27% 증가 성과 세대 규모 따라 최대 80% 예산 지원...2년 간 약 15억 원 투입

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 주차 공간 부족으로 불편을 겪고 있는 공동주택 단지를 대상으로 ‘2025년 공동주택 지원사업’을 추진해 총 384면의 옥외주차장을 새롭게 조성한다.

단지 내 유휴 공간을 활용한 주차장 확충은 해당 입주민의 주차난 해소는 물론, 불법 주정차로 인한 교통사고 위험을 낮추고 소방차 등 긴급차량의 진입여건을 개선해 안전사고를 예방할 수 있다.

또 토지 매입 부담이 없어 일반적인 주차장 조성비의 100분의 1수준 예산으로 주차면을 빠르게 확보할 수 있다는 장점이 있다.

이에 구는 지난해 공동주택 지원 조례를 개정해 옥외주차장 증설 지원의 법적 근거를 마련하고, 단지당 200면까지 사업비의 최대 80%를 지원하고 있다.

지원 대상은 20세대 이상 공동주택 중 주민 3분의 2 이상 동의를 받은 단지이며, 심의와 현장 확인 등을 통해 주차장 확충의 타당성이 있는 곳을 중심으로 선정된다.

올해 선정 단지는 ▲목동5단지(103면) ▲목동12단지(133면), ▲목동13단지(148면) 등 총 3곳이며, 이 중 목동13단지는 지난 10월 공사를 완료해 운영 중이며, 목동5단지는 공사 마무리 단계로 11월 준공 예정이다. 목동12단지는 사업비가 교부되어 본격적인 착공 준비에 들어갔다.

총 사업비는 약 11억5000만 원이며, 구는 약 7억9000만 원을 지원해 사업의 원활한 추진을 도왔다.

특히 사업 참여 확대를 위해 7회에 걸쳐 ‘찾아가는 현장방문 설명회’를 운영하며 주민의 이해를 높였고, 그 결과 지난해 대비 주차면 수가 27% 증가하는 성과를 거뒀다.

구는 2024년에도 목동3·4·6·11단지, 신정이펜하우스3단지 등 총 5개 단지 지원을 통해 304면을 조성한 바 있으며, 올해까지 누적 688면의 주차공간을 확보하며 공동주택 주거지의 고질적 주차난을 해소했다.

이기재 양천구청장은 “이번 옥외주차장 증설 지원사업이 공동주택 단지의 만성적인 주차난을 해소하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며“앞으로도 주민 불편을 줄이고 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성하기 위한 다양한 정책을 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.