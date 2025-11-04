[헤럴드경제=이명수 기자] ‘막장 방송의 성지’로 불리는 부천역에서 활동하는 인터넷 방송인(BJ)들을 풍자한 부천시의 영상이 누리꾼들의 관심을 끌고 있다.

지난달 28일 경기 부천시는 유튜브 공식 계정에 ‘골반 춤’ 밈(meme)을 활용한 짧은 영상(숏츠)을 올렸다.

영상 속에서 ‘부천희’라는 남성 공무원은 연인으로부터 이별 통보를 받고 ‘내 골반이 멈추지 않는 탓일까’라는 이름의 ‘골반 춤’을 춘다. 이어 그는 “헤어진 김에 야방(야외방송)이나 가자”며 부천역으로 향한다.

방송을 시작한 부천희는 후원금이 들어오자 “더 자극적으로 가볼게요”라며 골반을 더욱 빠르게 흔든다.

지나가던 한 시민은 부천희에게 “왜 여기서 소리를 지르는 거냐”라며 항의한다. 부천희는 이에 아랑곳하지 않고 “여기서 방송하든 말든 내 마음”이라고 답한다.

이후에도 부천희의 방송은 계속됐고, 결국 시민들이 몰려와 “막장 방송 중단하라”, “지역상권 파괴금지”등을 외친다.

영상의 마지막은 부천희가 막장 방송 ‘중단하기’와 ‘중단하기’ 중 하나를 골라야 하는 장면으로 끝난다.

이 영상을 본 누리꾼들은 “비제이 좀 안 왔으면” “부천역 bj 문제 진짜 잘 해결되길” 등 부천시의 풍자 영상을 응원하는 반응을 보였다.

부천시는 지난달 17일부터 막장 유튜버, BJ 퇴출 캠페인에 나섰다. 시는 ‘부천역 일대 이미지 개선 전담팀’을 꾸리고 막장 유튜버 제재를 위한 입법 추진과 특별사법경찰 도입 방안을 검토하고 있다.