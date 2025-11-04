27일 수험생 및 학부모 대상 설명회 개최, 입시 전문가 임성호 종로학원 대표 강연 대학별·등급별 합격점수 예측 등 최신 입시 정보 제공, 원서 접수 전 1:1 특별 컨설팅도 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 오는 11월 27일 오후 6시 30분 성동구청 3층 대강당에서 ‘2026학년도 대입 정시 설명회’를 개최한다.

이번 설명회는 대학수학능력시험을 마친 수험생과 학부모들에게 원서 접수에 앞서 성공적인 입시 전략을 세울 수 있도록 최신 입시진학 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

지난해에 이어 올해도 국내 최고 입시 전문가로 손꼽히는 임성호 종로학원 대표이사가 강연자로 나서 역대 대입 정시 지원 데이터를 바탕으로 2026학년도 수능 총평과 함께 정시 지원전략에 대해 강의한다.

설명회에서는 ▲ 수시 추가 합격 전망 ▲ 정시 지원 가능 점수 예측 ▲ 대학별·등급별 정시 지원 전략 ▲2027학년도 입시 예상 및 현행 수능 마지막 대상학년 입시 변수 등 정시 준비에 꼭 필요한 정보를 심층적으로 안내해, 합격선을 가늠하는 최종 점검의 기회가 될 전망이다.

참가 신청은 ‘성동 입시진학상담센터’ 누리집(홈페이지)을 통해 11월 23일까지 선착순 400명에 한해 사전 접수로 진행된다.

아울러, 개인별 맞춤형 전략을 상담할 수 있는 ‘정시 지원전략 컨설팅’도 함께 운영된다. 원서 접수를 앞두고 성동구 내 수험생 및 N수생을 대상으로 하는 1:1 특별 컨설팅으로 12월 16일부터 30일까지 진행한다. 상담을 희망하는 수험생은 ‘성동 입시진학상담센터’ 누리집을 통해 사전 예약해야 한다.

‘성동 입시진학상담센터’는 성동구 학생과 학부모를 대상으로 1:1 입시 컨설팅과 학부모 진학교육 아카데미를 연중 운영하고 있으며, 각종 입시 일정에 따른 수시·정시·면접 컨설팅 등 맞춤형 특별 프로그램도 제공하고 있다.

정원오 성동구청장은 “대입은 정확한 정보와 전략이 필수적으로 수험생들이 좋은 결과를 얻을 수 있도록 수시, 정시를 비롯하여 고교학점제 등 변화하는 교육제도에 발맞춘 다양한 입시특강을 제공하고 있다”며 “이번 대입 정시 설명회가 성공적인 입시 전략을 세우는 데 있어 수험생과 학부모들에게 많은 도움이 되길 바란다”고 말했다.