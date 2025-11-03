[헤럴드경제=민성기 기자] 마약 사건 등으로 연예계에서 퇴출된 박유천이 대마 혐의로 유죄 판결을 받았던 일본 배우와 한 작품에서 만난다.

1일 일본 주요 매체들은 박유천과 일본 배우 다구치 준노스케가 다음 달 TOKYO MX에서 방송되는 로맨틱 코미디 드라마 ‘욕심 있는 여자와 사연 있는 남자’에 출연한다고 보도했다.

‘욕심 많은 여자와 사연 있는 남자’는 근무 중이던 회사에서 성희롱 의혹을 받으며 인생이 뒤바뀐 남성이 쉐어하우스 관리인으로 좌천되며 벌어지는 이야기를 그린 3부작 로맨틱 코미디.

박유천의 드라마 복귀는 9월 방송된 도쿄MX 드라마 ‘모모노우타’ 이후 3개월만이다.

이번 작품에는 박유천과 함께 마약 소지 혐의 등으로 기소된 전력을 가진 다구치 준노스케가 남자 주인공으로 출연을 확정한 것으로 알려졌다.

다구치 준노스케는 지난 2019년 대마 단속법 위반 혐의로 체포돼 유죄 판결을 받았다. 그는 재판에서 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받았으며, 당시 “연예계 활동을 중단하겠다”고 밝힌 바 있다.

박유천은 지난 2019년 필로폰 투약 혐의로 구속돼 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다. 마약 의혹이 처음 불거졌을 당시 그는 “사실이라면 연예계를 은퇴하겠다”고 공언했지만, 유죄가 확정되면서 뭇매를 맞았다. 이후는 자신의 발언을 번복하고 활동을 재개했으며 현재는 한국 연예계에서 퇴출당해 일본에서 활동을 이어가고 있다.