KODEX 200 올해만 순자산 4조9604억원 ↑ 2002년 첫 상장 이후 수익률 1064% 달성 연초 이후 수익률 85.3%, 개인 순매수 1조원 돌파

[헤럴드경제=김유진 기자] 2002년 상장한 국내 최초 ETF인 ‘KODEX 200’이 올해 들어 순자산이 4조9604억원 늘어난 것으로 나타났다.

삼성자산운용은 ‘KODEX 200’이 올해 들어 순자산 증감액 4조9604억원을 기록했다고 3일 밝혔다. 이는 국내 증시에 상장된 모든 ETF 가운데 올들어 최대 규모의 순자산 증가다.

해당 ETF는 삼성전자, SK하이닉스 등 대한민국을 대표하는 반도체 기업을 필두로 AI, 전력, 조선, 방산, 원자력 등 국내 주식시장을 이끌어가는 산업들로 구성되어 있다. 국내 주식시장의 전반적인 성장에 폭넓게 투자할 수 있는 상품으로 평가된다.

올들어 개인 투자자들이 대거 국내 증시로 복귀한 가운데, 대규모 자금 유입 상당 비중이 해당 ETF로 유입됐다. 해당 ETF의 연초 이후 개인 순매수는 1조932억원으로 파악된다.

국내 주식시장이 전세계 주요 증시 가운데 가장 높은 수익률을 보이는 가운데, KODEX 200 ETF는 연초 이후 85.3%라는 수익률을 기록하며 순항 중이다. 최초 상장 이후로는 1064%(10배)라는 수익률을 기록 중이다.

정재욱 삼성자산운용 ETF운용3팀장은 ”코스피 5000을 넘어서까지 KODEX 200은 투자자들의 핵심 자산으로 함께 성장해 나갈 것”이라며 “최근 코스피 랠리 속에서 KODEX 200에 대규모 자금이 유입된 것은 투자자들이 가장 기초적이고 검증된 시장 대표 지수에 대한 확신을 가지고 있음을 보여준다“고 말했다.