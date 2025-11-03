[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 국내 최대 수산 전문 전시회인 ‘2025 제23회 부산국제수산엑스포(BISFE 2025)’를 5일부터 7일까지 3일간 벡스코 제1전시장에서 개최한다고 3일 밝혔다.

올해 행사는 수산산업의 지속성장과 글로벌 협력 확대를 위해 수산식품부터 기자재, 양식기술, 연구·정책까지 수산업 전반을 아우르는 국내 최대 규모의 수산 종합 전시회로 열린다. 이번 행사는 부산시가 주최하고 ㈜벡스코(BEXCO), (사)한국수산무역협회가 주관한다.

2003년 첫 회를 시작으로 성장해 온 부산국제수산엑스포는 2008년 세계전시산업협회(UFI) 국제 인증을 받은 수산 전문 전시회로, 올해는 29개국 460개사 1200개 홍보 부스가 마련된다. 특히 에콰도르, 그리스, 튀니지 등 7개국이 새롭게 참가해 세계 수산산업 트렌드를 한눈에 볼 수 있을 전망이다.

해외 바이어 초청 무역상담회, 대·중소기업 매칭데이, 글로벌 비즈니스 상담회 등 업체 간 교류 중심의 프로그램이 확대됐으며, 참가기업의 실질적 비즈니스 성과 창출을 위한 다양한 네트워킹 행사도 마련된다.

오는 5일 오후 2시 개막식을 시작으로, 전시행사에서는 ▷수산식품관 ▷수산기자재 및 스마트양식관 ▷창업투자지원관 ▷특별관 등이 운영되며 수산업의 현재와 미래를 한눈에 살펴볼 수 있다. 특히 특별관에서는 부산명품수산물, 브랜드대전 수상작, 고등어 홍보관 등 특별전이 함께 마련된다.

또 학술행사로는 ‘부산수산정책포럼’과 ‘한국수산과학총연합회 국제학술대회’ 등이 열려 수산산업의 정책 방향과 기술 발전을 논의하는 전문 교류의 장이 될 예정이다.

부산국제수산엑스포는 산업통상자원부가 공인한 유망전시회(2008~2020년)와 지역 글로벌톱전시회(2022~2025년)로 선정된 바 있으며, 지속적인 해외 네트워크 확충을 통해 ‘해양수도 부산’의 위상을 공고히 하고 있다. 자세한 내용은 행사 공식 누리집(bisfe.com)을 참조하거나 행사 주관사로 전화(☎051-740-7520) 문의하면 된다.