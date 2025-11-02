[헤럴드경제=김현일 기자] 로이터 통신은 마수드 페제시키안 이란 대통령이 2일(현지시간) 미국의 폭격으로 파괴된 핵 시설을 재건할 것이며 힘은 더 강력해질 것이라고 말했다고 현지 언론을 인용해 보도했다.

페제시키안 대통령은 이란 원자력기구에서 핵 산업 고위 관리들과 만나 “우리는 이 건물들을 재건할 것이고, (핵 시설의) 힘은 더 강력해질 것”이라고 밝혔다.

그는 미국이 지난 6월 이란 핵 시설을 폭격한 것을 가리키며 “건물과 공장을 파괴하는 것은 우리에게 문제가 되지 않는다”고 말했다.

당시 미국은 이란이 핵무기를 개발하려고 한다며 핵시설을 공격했다.

그러나 페제시키안 대통령은 “이 모든 것은 사람들을 위한 것이고 질병, 보건 문제를 해결하기 위한 것”이라며 이란이 순수 민간 목적으로 핵을 개발할 뿐 핵무기를 개발할 의도가 없다고 강조했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 핵 프로그램을 재가동하면 다시 공습할 것이라고 경고한 바 있다.

미국의 핵 시설 폭격으로 미국과 이란의 핵 프로그램 협상도 중단된 가운데 이란 정부는 외무부에 협상 재개 제안이 들어온 상태라고 밝혔다.

파테메 모하제라니 이란 정부 대변인은 “외무부는 이란 핵 문제 대화를 재개하자는 제안을 포함한 메시지를 받았다”며 자세한 내용은 추후 공개될 것이라고 말했다고 이란 SNN 통신이 보도했다.

앞서 이라크 언론에서는 미국이 오만을 통해 이란에 대화 재개 메시지를 보냈다는 보도가 나왔다.