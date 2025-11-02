[헤럴드경제=김해솔 기자] 우리 군의 정찰 위성 5호기가 2일 우주 궤도 진입 후 지상국과의 교신에 성공했다.

정찰 위성 5호기를 탑재한 미국 우주 기업 스페이스X의 발사체 ‘팰컨9’은 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 한국시간으로 이날 오후 2시9분(현지시간 2일 오전 1시 9분)에 발사됐다.

2분18초 후 1단 추진체가 분리됐고, 이어 23초 후에 페어링(위성보호덮개)이 분리됐다.

발사 14분 만인 2시23분께 팰컨9의 2단 추진체에서 분리돼 목표 궤도에 안착한 정찰 위성 5호기는 3시9분 지상국과 교신에 성공했다. 팰컨9이 발사된 지 1시간 만이다.

정찰 위성 5호기는 앞으로 수개월간의 운용 시험 평가 등을 거쳐 대북 감시·정찰 임무를 수행할 예정이다.

이날 발사된 5호기는 우리 군의 중대형 정찰 위성 확보를 위한 ‘425 사업’의 마지막 정찰 위성이다.

국방부는 “이로써 정상 운용 중인 1∼4호기와 함께 군집 운용을 통해 24시간 전천후로 한반도 전역을 감시 정찰할 수 있는 독자적 능력을 구축하게 된다”고 밝혔다. 1∼3호기는 전력화가 완료됐고, 4호기는 진행 중이다.

국방부는 “군은 이에 안주하지 않고, 초소형 위성 체계 적기 추진, 우주 작전 수행 능력 확보를 위한 발사장, 발사체 확보를 통해 국방 우주력을 지속 발전시켜 자주국방의 토대를 더욱 굳건히 다져 나갈 계획”이라고 강조했다.