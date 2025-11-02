[헤럴드경제=조범자 기자] 시진핑 중국 국가주석이 정상회담을 기념해 이재명 대통령에게 선물한 중국 스마트폰 기종은 카메라 기능이 우수한 것이 특징인 샤오미 15 울트라다. LG 디스플레이가 탑재된 모델이다.

2일 통신업계에 따르면 전날 시 주석이 이 대통령에 전달한 스마트폰 2대는 중국 1위 스마트폰 제조사 샤오미가 지난 3월부터 국내에 출시한 샤오미 15 울트라 제품으로 알려졌다.

샤오미 15 울트라는 이달 초 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 박람회 ‘MWC 2025’에서 공개한 신제품이다.

카메라 브랜드 라이카와 협업해 스마트폰과 디지털카메라의 경계를 허물었다는 평가를 받은 제품이다.

14㎜ 초광각, 23㎜ 1인치 메인, 70㎜ 망원, 100㎜ 초망원 렌즈와 라이카 주미룩스 광학 렌즈, 소니 LYT-900 이미지 센서를 조합한 카메라 성능이 최대 강점으로 꼽혔고 100㎜ 초망원 카메라는 인센서 줌 기술을 적용해 최대 200㎜까지 확대 촬영할 수 있다.

제품에 장착할 수 있는 ‘포토그래피 키트 레전드 에디션’은 스마트폰을 전문 카메라처럼 사용할 수 있도록 해 눈길을 끌기도 했다.

16GB 메모리와 512GB 스토리지를 탑재한 단일 모델 가격이 169만9000원으로 국내 출시됐다.

중국 측 관계자는 이 대통령과 영부인께 드리는 선물이라고 하면서 “작년에 생산된 샤오미의 최신형 스마트폰으로, 스마트폰 안의 디스플레이는 한국의 LG 제품”이라고 디지털 제품 제조에서 한중 기업 간 협력을 강조하기도 했다.

이때 흥미로운 장면이 나왔다.

이재명 대통령이 시진핑 주석에게 “통신 보안은 잘 됩니까?”라고 질문한 것. 각국에서 중국 기업의 제품이나 서비스에 대한 개인정보 유출 우려 등이 꾸준히 제기돼온 가운데 나온 뼈있는 농담이다.

통역된 문장을 듣는 순간 시 주석은 당황하는 대신 고개까지 뒤로 젖히면서 크게 웃어 보이자 장내에도 웃음이 터졌다.

시 주석은 곧이어 손가락으로 샤오미의 스마트폰들을 가리키며 “‘백도어’가 있는지 확인해봐야 한다”고 응수했다. 이에 이 대통령은 손뼉까지 치며 유쾌한 분위기를 이어갔다.

중국 디지털 제품에 데이터를 탈취하거나 원격 조작할 수 있는 기능이 감춰져 있다는 ‘백도어’ 의혹을 양 정상이 무겁지 않은 분위기에서 ‘티키타카’ 소재로 삼으며 세간의 관심을 끈 것이다.