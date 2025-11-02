군 정찰 위성 발사. [연합뉴스 자료사진]
[헤럴드경제=김해솔 기자] 우리 군의 정찰 위성 5호기를 탑재한 미국 우주 기업 스페이스X의 발사체 ‘팰컨9’이 한국시간 2일 오후 2시9분(현지시간 2일 오전 1시9분) 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 우주군 기지에서 정상적으로 발사됐다.

이날 발사된 5호기는 우리 군의 중대형 정찰 위성 확보를 위한 ‘425 사업’의 마지막 정찰 위성이다.


