“360억 꿀꺽하고, 고작 10억 내놨다” 쏟아지는 비판에 ‘생색내기’…이러다가

[헤럴드경제=고재우 기자] 온라인여행플랫폼(OTA) 여기어때가 입점 업체와 상생 방안이라고 내놓은 ‘10억원’ 상당의 쿠폰을 두고 뒷말이 무성하다. 입점 업체들을 대상으로 광고 상품에 끼워 판 ‘360억원’ 상당의 쿠폰을 ‘기간 만료’ 등 이유로 소멸시켰다가 과징금 처분을 받은 전력이 있기 때문이다. 업계에서는 “360억원을 꿀꺽하고, 10억원을 찔끔 내놨다”는 비판이 제기됐다. 30일 업계에 따르면 여기어때는 최근 소규모 숙박 업체들과 상생 일환으로 ‘10억원’ 규모 쿠폰을 무상 발행한다고 밝혔다. 이를 두고 업계에서는 생색내기용 쿠폰 발행이라는 비판의 목소리가 제기됐다. 앞서 여기어때는 입점 업체에 광고를 판매하면서 객실 가격을 깎아주는 할인쿠폰을 포함했고, 해당 할인쿠폰마저도 기간 만료 등을 이유로 일방적으로 없앴다. 이에 대해 공정거래위원회(공정위)는 ‘거래상 우월적 지위를 남용해 입점 업체에 금전적 손해를 입혔다’고 판단한 바 있다. 여기어때는 과징금 10억원 행정처분을 받