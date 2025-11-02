“대장동 1심 판결서 李 대통령 배임죄 ‘조작 기소’ 확인”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 2일 “이제 사법 개혁 공론화에 집중해야 할 시간으로 이른바 ‘재판중지법’에 대한 논의도 불가피한 현실적 문제가 됐다”며 재판중지법의 이달 내 처리 가능성을 시사했다.

민주당은 대장동 개발 비리 의혹에 연루된 민간 업자들에 대한 전날 1심 판결에서 이재명 대통령의 배임 혐의 기소가 조작임이 분명히 밝혀졌다고 주장한다. 이를 앞세워 그간 당 의원들의 개별 의견으로 개진됐던 재판중지법을 당 차원에서 본격적으로 추진하려는 모양새다.

박수현 수석대변인은 이날 국회 기자간담회에서 “이제부터 민주당은 재판중지법을 ‘국정 안정법’, ‘국정 보호법’, ‘헌법 84조 수호법’으로 호칭하겠다”고 밝혔다.

박 수석대변인은 “현재까지는 이 대통령에 대한 5대 재판을 재개하라는 국민의힘 주장에 따라 민주당 의원 개인 차원으로 국정 안정법 처리 주장이 방어적으로 자연스럽게 분출됐다”며 “그러나 대장동 일당 재판에서 법원이 이 대통령 배임죄 기소와 관련해 무리한 조작 기소임을 분명히 했기 때문에 이제부터는 지도부 차원의 현실적 문제가 된 형국”이라고 했다.

그러면서 “국정 안정법(재판중지법) 논의가 지도부 차원으로 끌어올려질 가능성과, 이달 말 정기국회 내 처리될 가능성이 모두 열려 있다”고 덧붙였다.

앞서 민주당은 국회 법제사법위원회에서 자당 주도로 이 재판중지법(형사소송법 개정안)을 의결한 뒤 6월 12일 본회의에서 처리할 계획이었으나 당시 본회의 직전 처리를 보류했다. 이 대통령 방탄 입법 논란이 제기되자 일부 속도 조절을 했던 것이다.

그러나 최근 국정감사 기간 사법부에서 이 대통령 재판을 재개할 수 있다는 발언이 나오자 당내에서 처리해야 한다는 주장이 커져 왔다.

박 수석대변인은 “국민의힘이 이 대통령에 대한 5대 재판을 개시하라고 군불을 때니 민주당이 끓지 않을 수 없다”며 “이미 법사위를 통과해 본회의 기다리고 있는 법 왜곡죄와 국정 안정법을 최우선으로 처리할 가능성이 열려 있다는 것을 원론적인 입장이지만 분명히 말씀드린다”고 강조했다.

그는 “국민의힘은 민주당이 이 대통령의 배임죄 기소 재판을 삭제하기 위해 이 법 처리에 나섰다는 비난을 당장 중지하기를 바란다”며 “배임죄 폐지는 기업의 어려움을 덜어주기 위한 것으로, 이 대통령과 양당 대표 오찬 회동에서도 논의된 바 있다”고 했다.

이어 “국민의힘이 지금 와서 그렇게 공격하는 것은 장동혁 대표를 곤혹스럽게 하는 자가당착이 된다”며 “장 대표는 그렇게 열정적으로 정청래 대표, 대통령과 함께 배임죄 제도 개선에 대해 말씀하셨던 기억을 잊으셨나”라고 덧붙였다.