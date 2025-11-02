정근식 “재정 여건 악화로 보유 기금 최대한 활용해 편성”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 서울시교육청은 2일 내년도 예산으로 올해 본예산 대비 6746억원(6.2%)이 늘어난 11조4773억원을 편성해 서울시의회에 제출했다고 밝혔다.

이번 예산안의 특징은 교육 재정 안정화 기금과 교육 시설 환경 개선 기금을 최대한 활용해 세입 재원을 마련한 것이다.

세입에서는 중앙정부 보통 교부금이 4000억원가량 줄었고, 세출에서는 2026년도 공무원 인건비 인상(3.5%)으로 약 3500억원이 늘어나 부득이 기금을 최대한 사용할 수밖에 없었다고 교육청은 설명했다.

세출 예산은 ▷맞춤형 교육으로 교육 격차 해소 ▷인공지능(AI) 교육 등 미래 역량 교육 강화 ▷학생·교원 마음 건강 증진 ▷다양한 공교육 강화 ▷안전하고 행복한 학교 지원에 중점을 뒀다.

먼저 교육 격차 해소를 위해 기초 학력 향상 지원에 159억7000억원을 편성했다. 도움이 필요한 교육 취약 학생을 조기에 발견해 학습, 정서, 진로 등 학생 맞춤형 통합 지원 체계를 구축하는 데는 112억7000만원을 투자한다.

AI 교육과 관련해서는 AI교육센터 설립에 4억3000만원, AI중점학교 운영에 58억2000만원, 학교 디지털 인프라 지원에 221억2000만원, 전자칠판 보급에 277억8000만원을 각각 편성했다.

학생·교원 마음 건강 증진과 관련해서는 학생 상담 활동에 27억7000만원, 자살 시도 학생 등 정신 건강 고위기 학생 지원에 15억9000만원, 교권보호위원회·교육 활동 전담 변호사 운영 등에 22억2000만원을 책정했다.

정근식 교육감은 “2026년도 예산은 재정 여건 악화로 보유 기금을 최대한 활용해 편성했다”며 “어려운 여건에서도 교육 격차 해소, AI 교육 강화, 마음 건강 증진, 다양한 공교육 강화, 안전하고 행복한 학교를 만들기 위해 최선을 다할 것”이라고 했다.