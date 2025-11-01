“與 지도부가 정리해 달라는 내용”

[헤럴드경제=김진 기자] 김성태 전 국민의힘 원내대표가 더불어민주당 내 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장에 대한 반감을 전했다. 김 전 원내대표는 “제가 아는 동료 민주당 의원들도 ‘정말 이거 어떻게 처벌해야 돼’(라고 한다)”라며 “저 이야기를 노골적으로 들었다”고 말했다.

김 전 원내대표는 지난달 31일 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’ 인터뷰에서 “실질적으로 정청래 당대표를 포함한 김병기 원내대표에게 민주당 내에 초선 의원이나 또 일부 의원들이 최민희 방통위원장 문제는 상당히 심도 깊게 고민해야 된다(고 한다)”며 이같이 말했다.

김 전 원내대표는 최 위원장에 대한 반감이 생긴 계기로 ‘노무현 정신’을 언급했다. 그는 “진솔한 사과와 해명이 이게 우선인데 웬 양자 역학을 들고나오고”라며 “노무현 정신까지 왜 들고나오냐”고 말했다.

김 전 원내대표는 “국회 본회의에서 최민희 방송과학통신기술위원회 위원장을 투표로 선출했기 때문에 본인이 자진해서 사퇴하지 않으면 별로 방법이, 길이 없다”며 “(민주당 내 여론은) 국민 여론이 악화되고 있고, 이건 우리가 생각해도 맞지 않으니까 지도부가 이 문제를 정리해 달라, 그런 내용”이라고 설명했다.

김 전 원내대표는 최 위원장이 국정감사 기간 국회에서 자녀의 결혼식을 열어 논란이 된 것과 관련해선 “누구든 그런 적절한 판단을 하지 못하고 물의를 빚을 수는 있다”고 했다. 그러면서도 “본인이 진솔한 사과를 통해서, 국민 정서를 읽지 못하고 국정감사 기간 중에, 또 과방위 위원장으로서 적절한 처신이 아니었다, 국민들에게 사과한다, 이렇게 시작했으면 좀 문제가 덜 했을 것”이라고 지적했다.

김 전 원내대표는 앞서 최 위원장의 해명이 부적절했다는 지적과 함께 “이 분이 너무 권력에 취해서 인사불성이 돼 있었던 것”이라고 말했다.