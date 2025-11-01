李대통령 주최 특별만찬서 사과한듯 “美 준비될 때 무역 협상 재개” 트럼프는 협상 재개 가능성 일축

[헤럴드경제=김진 기자] 마크 카니 캐나다 총리가 온타리오주(州)의 ‘반(反) 관세 광고’와 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 직접 사과했다.

블룸버그 통신 등에 따르면 카니 총리는 1일 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의가 열리는 한국 경주에서 기자들에게 “내가 (트럼프) 대통령에게 사과했다. 대통령은 불쾌해 했다”고 말했다. 그는 “나는 총리로서 미국 대통령과의 관계에 대한 책임이 있는 사람”이라며 “이런 일이 생기기도 한다. 우리는 좋은 것도 나쁜 것도 함께 받아들인다. 나는 사과했다”고 했다.

카니 총리는 문제의 광고가 방영되기 전에 확인하고 더그 포드 온타리오 주지사에게 광고를 내보내지 말 것을 요청했다고 설명했다. 그러면서 “내가 하지는 않았을 일”이라고 강조했다.

카니 총리의 사과는 사흘 전 이재명 대통령이 경주에서 주최한 만찬에서 트럼프 대통령을 잠시 만났을 때 이뤄진 것으로 보인다. 이 대통령은 APEC 정상회의 전에 출국하는 트럼프 대통령과 회의에 참석하는 다수 국가 정상을 위한 특별만찬을 지난달 29일 주최한 바 있다.

카니 총리는 광고로 중단된 무역 협상을 재개하기 위해 ‘대면 사과’를 선택한 것으로 보인다. 카니 총리는 미국과의 협상과 관련해 이날 “미국이 준비될 때 무역 협상이 재개될 것”이라고 말했다.

온타리오주의 광고는 관세가 장기적으로 미국인들의 삶에 악영향을 미칠 것이라는 주장을 담은 것으로, TV 방영 직후 트럼프 대통령의 분노를 샀다.

광고에는 로널드 레이건 전 미국 대통령이 1987년에 한 라디오 연설 영상 중 일부가 들어갔는데, 트럼프 대통령은 지난달 23일 캐나다가 레이건 전 대통령의 발언을 악의적으로 편집해 ‘가짜 광고’를 만들었다고 비판했다. 또 해당 광고가 트럼프 행정부 관세 정책의 합법성을 검토 중인 미 대법원의 결정에 영향을 미치려는 시도라고 주장했다.

트럼프 대통령은 당시 캐나다와의 관세 협상 ‘종료’를 선언하면서 추가 관세 10%를 부과하겠다고 했다.

이후 미국과 캐나다 간 무역 협상이 실제로 중단되자 온타리오주는 광고를 중단했다. 하지만 트럼프 대통령은 APEC 참석 등을 위한 아시아 순방 기간 내내 캐나다와의 협상 재개 가능성을 일축했다.

트럼프 대통령은 순방을 마치고 미국으로 돌아가는 기내에서 기자들에게 카니 총리에게서 사과받은 사실을 언급했지만, 협상 재개 가능성을 묻는 질문에 “아니오”라고 답했다. 그는 “하지만 나는 그(카니 총리)와 매우 좋은 관계를 유지하고 있다”며 “나는 그를 매우 좋아하지만, 그들이 한 일은 잘못됐다”고 말했다.