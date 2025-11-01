소셜미디어에 리모델링한 욕실 과시 저소득층 식비 지원 등은 중단 위기

[헤럴드경제=김진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 백악관 내 ‘링컨 욕실’을 화려하게 리모델링한 사진을 공개했다.

트럼프 대통령은 지난달 31일 오후(현지시간) 자신의 소셜미디어 ‘트루스 소셜’에 “백악관의 링컨 욕실을 레노베이션했다”며 24장의 사진을 공개했다. 사진에는 유광 대리석으로 보이는 재료를 사용한 세면대, 샤워실, 욕조 등이 담겼다. 손잡이와 경첩, 샤워기, 수도꼭지 등은 황금빛 소재를 사용했다.

트럼프 대통령은 “이 욕실은 1940년대에 아르데코 풍의 초록색 타일로 레노베이션됐으나 링컨 시대에 전혀 맞지 않는다. 나는 광택을 낸 검은색과 하얀색 스타투아리오 대리석으로 했다”고 설명했다.

한 백악관 공보담당자에 따르면 백악관 연회장과 욕실 리모델링에 필요한 돈은 사적으로 조달되고 있으며, 납세자들에게 전가되는 비용 부담은 없다고 한다. 트럼프 대통령은 지난 8월 백악관 리모델링과 레노베이션 구상을 기자들에게 밝혔다. 당시 트럼프 대통령은 자신의 봉급과 자신이 모금한 개인 기부금으로 비용을 충당할 것이라고 말했다.

미국 워싱턴포스트(WP)는 백악관 레노베이션 계획은 1964년에 만들어진 ‘백악관 보존위원회’의 사전검토를 거치는 것이 전통이지만, 트럼프 대통령이 이번에 위원회의 의견을 물어봤는지 여부는 확실하지 않다고 보도했다.

WP는 현재 미국 공화당과 민주당의 대치로 저소득층 식비 지원 프로그램인 영양보충지원프로그램(SNAP)이 중단 위기에 놓인 상황이란 점을 지적했다. 이는 예산안 통과 불발에 따른 ‘셧 다운’으로 지난 10월1일부터 정상 운영되지 못했고, 11월1일자로 중단된다. SNAP 지원을 받아온 미국인의 수는 4200만명으로, 미국 국민 8명 중 1명 꼴이다.