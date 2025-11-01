전북과 강원은 0-0 무승부

[헤럴드경제=손인규 기자] 프로축구 K리그1 대전하나시티즌이 FC서울을 꺾고 4연승 행진을 펼치며 2위로 올라섰다.

대전은 1일 대전월드컵경기장에서 열린 서울과 하나은행 K리그1 2025 파이널A 35라운드 홈 경기에서 후반에만 3골을 뽑아내며 3-1로 승리했다. 대전은 승점 61을 기록, 한 경기를 덜 치른 김천 상무(승점 58)를 3위로 끌어내리고 2위 자리로 올라섰다.

두 팀은 전반전 동안 골키퍼 선방으로 나란히 실점 위기를 넘겼다. 대전이 전반 38분 왼쪽 중원에서 투입한 프리킥을 하창래가 골 지역 정면에서 헤더로 방향을 바꾸자 서울 골키퍼 강현무가 몸을 날려 손끝으로 볼을 쳐냈다.

곧바로 반격에 나선 서울은 전반 40분 문선민의 침투패스를 받은 조영욱이 페널티지역 오른쪽으로 파고들며 오른발 슈팅을 때린 게 간격을 좁히며 달려 나온 대전 골키퍼 이준서가 몸으로 저지했다.

대전은 전반 추가시간 문전 혼전 상황에서 주민규가 볼을 잡은 뒤 골문으로 쇄도하는 과정에서 서울 수비수 야잔과 접촉으로 넘어지면서 주심의 페널티킥 선언을 끌어냈다. 하지만 온 필드 리뷰에 나선 주심이 페널티킥 선언을 취소하며 대전의 득점 기회는 날아갔다.

전반을 득점 없이 마친 대전은 후반 1분 만에 골 맛을 봤다. 이명재가 페널티아크 오른쪽 앞에서 시도한 왼발 프리킥이 골키퍼 손을 스치고 크로스바를 때린 뒤 골문 앞에서 높이 뜨자 공격에 가담한 안톤이 헤더로 득점에 성공했다.

서울은 후반 8분 상대 자책골로 빠르게 승부의 균형을 맞췄다. 안데르손이 페널티지역 왼쪽에서 내준 패스를 오버래핑에 나선 왼쪽 풀백 김진수가 왼발로 크로스를 내준 게 대전 수비수 하창래의 발을 맞고 굴절되며 골대로 빨려 들어갔다.

무승부의 기운이 짙어지던 후반 30분 대전 마사가 해결사로 우뚝 섰다. 역습 상황에서 이명재가 내준 패스를 받은 마사가 골 지역 왼쪽 부근에서 때린 왼발 슈팅이 서울 수비수 이한도의 발에 맞고 굴절되며 결승골이 됐다.

기세가 오른 대전은 후반 38분 유강현이 골대 정면에서 오버헤드킥으로 쐐기골을 뽑아냈다.

한편 강릉하이원아레나에서는 조기 우승을 확정한 전북 현대가 강원FC와 득점 없이 비겼다. 최근 2경기 연속(1무 1패) 승리가 없는 전북은 승점 72를 쌓은 가운데 최근 6경기 무승(4무2패)에 그친 강원(승점 45)도 6위에 머물렀다.