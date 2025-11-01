서울·대구·부산·제주 등 전국서 유럽 영화 축제

[헤럴드경제=손미정 기자] 가을의 끝자락, 유럽 각국의 최신작들을 선보이는 영화제들이 전국의 영화팬들을 찾는다. 한국 관객들에게 자국의 영화를 소개하고 문화적 교류를 확대하기 위해 각 국가들이 마련한 행사다. 로맨틱 코미디부터 심리극, 복원 고전부터 다큐멘터리까지, 장르도 시대도 다양한 유럽 영화들이 관객들을 기다린다. 유럽의 가을까지 느껴볼 수 있는 11월 영화 축제들을 소개한다.

■ 이탈리아 영화의 오늘…제2회 이탈리안 스크린스

1일부터 4일까지 광화문 씨네큐브에서는 ‘제2회 이탈리안 스크린스’가 열린다. 올해 이탈리아 극장가와 유럽 주요 영화제를 뜨겁게 달군 이탈리아 최신작 4편을 만나볼 수 있는 기회. 상영작은 ‘퍼펙트 스트레인저’의 파올로 제노베세 감독의 신작 ‘미친듯이!’를 비롯해, 부산국제영화제에서 호평받은 호러 ‘홀리 보이’와 ‘스윗, 스윗하트’, 2026년 이탈리아 아카데미상 출품작 ‘패밀리’다. 이들 작품들은 오는 13일부터 16일까지 부산 ‘영화의전당’에서도 이어 상영된다. 서울 전 상영 모두 관람료 5,000원, 부산 3,000원이다. 서울 상영은 씨네큐브 홈페이지에서, 부산 상영은 영화의 전당 홈페이지에서 예매할 수 있다.

■ ‘2025 스페인 영화제’ 그리고 ‘2025 포르투갈 영화제’

(사)한국시네마테크협의회가 주최하는 스페인 영화제와 포르투칼 영화제가 ‘서울아트시네마’에서 연이어 개최된다.

5일부터 9일까지 주한스페인대사관이 여는 ‘2025 스페인 영화제’는 ‘판타스틱 스페인’을 테마로, 1970년대 스페인 영화 르네상스를 연 ‘판타테러(Fantaterror)’를 집중 조명한다. 개막작 비센테 아란다 감독의 ‘피 묻은 신부’를 비롯 기예르모 델 토로 감독의 흥행작 ‘판의 미로: 오필리아와 세 개의 열쇠’ 등 6편의 작품을 통해 스페인 역사의 트라우마가 빚어낸 환상과 공포의 미학을 탐구한다.

이어 12일부터 16일까지는 역시 (사)한국시네마테크협의회, 주한포르투갈대사관이 주최하는 ‘2025 포르투갈 영화제’가 개최된다. ‘복원된 고전과 주목할 신작들’이라는 부제로 진행되는 ‘2025 포르투갈 영화제’는 포르투갈의 영화 거장 마누엘 드 올리베이라 감독의 데뷔작 ‘아니키 보보’(1942)를 비롯 신인 감독 마르타 마테우스의 장편 데뷔작 ‘바람의 불’(2024)까지 포르투갈 영화의 과거와 현재를 잇는 7편의 작품이 상영된다.

‘2025 스페인 영화제’와 ‘2025 포르투갈 영화제’ 전 상영작 모두 정동 ‘서울아트시네마’ 홈페이지에서 예매할 수 있다.

■ 서울·부산·대구에서 만나는 ‘제14회 스웨덴영화제’

지난달 28일부터 오는 3일까지는 서울 아트하우스 모모에서 주한스웨덴대사관과 스웨덴대외홍보처, 스웨덴영화진흥원 주최로 제14회 스웨덴영화제가 개최된다. 매년 최신 스웨덴 영화를 집중 소개해온 이 영화제는 올해 ‘공동체와 개인’이라는 테마 아래 여성 감독 8인의 신작을 초청했다. ‘노바와 앨리스’, ‘힐마’, ‘트로로사’, ‘더 걸즈’ 등 다른 시대와 정체성 속에서 자전적 경험을 영화적으로 풀어낸 작품들로, 북유럽 특유의 잔잔한 리듬과 깊은 정서가 담겨있다.

서울에 이어 30일부터 오는 4일까지는 부산 영화의 전당, 6일부터 9일까지는 인천 영화공간 주안, 7일부터 9일까지는 대구 CGV대구아카데미 등 전국 4개 도시, 4개 영화관에서 개최된다. 자세한 사항은 스웨덴영화제 홈페이지에서 확인할 수 있다.

■ 제주에 강륙한 프랑스 영화 예술 130년, ‘제주프랑스영화제’

한국 유일의 연례 프랑스 영화제인 제주프랑스영화제가 5일부터 9일까지 제주학생문화원과 제주도서관 ‘별이내리는숲’에서 개최된다. 2025년 영화 예술 탄생 130주년을 기념하는 이번 영화제는 (사)제주국제문화교류협회가 주최한다. 개막작은 여성 지휘자 자히아 지우아니의 실화를 바탕으로 한 ‘디베르티멘토’다. 장편 섹션은 ‘프랑스의 여러 얼굴들’, ‘예술가의 초상’, ‘사랑의 다른 이름’, ‘제주의 감독들’으로 구성됐다. 비경쟁 장편프로그램 14편과 국제경쟁 단편프로그램 18편 등 총 32편의 작품이 소개된다. 모든 상영작은 선착순 무료 입장이며, 자세한 사항은 제주프랑스영화제 홈페이지에서 확인할 수 있다.