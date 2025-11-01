비트코인, 7년 만에 첫 10월 월간 하락 월초 연일 신고가 경신하다 급락세 전환 연초 대비 아직 16% 상승

[헤럴드경제=서재근 기자] 매년 10월마다 상승세를 보이며 이른바 ‘업토버(Uptober)’ 신화를 써 내려갔던 비트코인의 상승 행진이 7년 만에 멈췄다.

31일(현지시간) 미국 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 이날 오후 5시(서부 시간 오후 2시) 기준 비트코인 1개는 월초 대비 7% 가까이 내린 10만9420달러에 거래되고 있다.

비트코인이 매년 10월마다 강한 상승세를 보여온 탓에 투자자들은 10월을 ‘업토버’라고 불러왔지만, 올해는 2018년 이후 처음으로 이 같은 현상이 이어지지 못했다.

비트코인은 이달 초만 해도 미국 정부의 셧다운(일시 업무정지) 상황 속에서 하나의 안전자산으로 여겨지며 연일 사상 최고치를 갈아치웠다.

그러나 지난 6일 역대 최고치인 12만6200달러를 기록한 이후 비트코인 가치는 연일 뒷걸음질 쳤고, 지난 10일에는 당일 최고가 대비 14% 이상 수직 낙하해 10만4000달러선까지 떨어지기도 했다. 다만, 비트코인의 가격은 연초 대비 여전히 16% 이상 오른 상태다.

디지털 시장 데이터 제공사 ‘카이코’의 애덤 매카시 선임 연구원은 로이터 통신에 “가상화폐는 금, 주식과 함께 사상 최고치에서 10월을 시작했으나, 올해 처음으로 불확실성이 닥치자 다수 투자자는 비트코인을 떠났다”고 설명했다.