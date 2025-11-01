[헤럴드경제=손인규 기자] 일요일인 2일 낮부터 다시 추워지겠다.

1일 늦은 밤부터 내리기 시작한 비는 2일 새벽까지 경기 남부, 충남, 전북 등으로 이어질 전망이다. 수도권과 강원 영서, 충북에도 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

건조한 날씨 때문에 강수량은 울릉도·독도(5∼30㎜)를 제외하면 1㎜ 미만에 그칠 것으로 예상된다. 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 교통안전에 유의해야 한다.

비가 그친 뒤에는 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 기온이 평년(아침 1∼11도·낮 15∼19도)보다 낮아지겠다. 아침 최저기온은 4∼12도, 낮 최고기온은 9∼18도로 예보됐다.

3일부터는 아침 기온이 영하로 내려가는 곳도 있겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼4.0m, 서해 앞바다에서 1.0∼3.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼5.0m, 서해 1.5∼3.5m, 남해 1.0∼3.5m로 예상된다.