[헤럴드경제=손인규 기자] 스페인 프로축구 ‘명가’ 레알 마드리드의 골잡이 킬리안 음바페(26·프랑스)가 2024-2025 유럽 프로축구 무대 정규리그에서 가장 많은 골을 터트리며 ‘골든 부츠’의 주인공이 됐다.

음바페는 지난달 31일(현지시간) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 2024-2025시즌 유럽 골든 부츠(득점왕) 시상식에 참가해 ‘황금색 축구화’ 트로피를 받았다.

‘유럽 골든 부츠’는 유럽 스포츠 미디어(ESM)가 수여하는 상으로 올해는 스페인 일간지 마르카가 주관했다.

음바페는 2024-2025시즌 스페인 프리메라리가에서 31골(62포인트)을 기록, 지난 시즌 포르투갈 프리메이라리가 스포르팅에서 39골(58.5포인트)을 작성한 빅토르 요케레스(현 아스널)를 ‘득점 포인트’에서 따돌리고 ‘골든 부츠’를 품에 안았다.

이 상은 유럽 각국 리그에서 가장 많은 골을 넣은 선수에게 주는데 리그 경쟁력에 가중치가 차등 적용된다. 스페인·잉글랜드·독일·이탈리아·프랑스 등 빅5는 득점수에 계수 2를 곱하지만, 포르투갈투갈 리그는 득점수에 계수 1.5를 곱한다.

이 때문에 음바페는 요케레스보다 적은 골을 넣고도 득점 포인트에서 앞서 수상의 기쁨을 맛봤다.

음바페는 레알 마드리드 선수로는 2014-2015시즌 크리스티아누 호날두 이후 10년 만에 상을 받았다.

음바페는 “처음으로 이 상을 받게 돼 큰 의미가 있다. 공격수로서 정말 자랑스럽다”라며 “올해에도 우리 팀이 중요한 트로피들을 따내길 바란다”고 말했다.

이어 “레알 마드리드에서 오랫동안 뛰면서 이런 상을 여러 번 더 받고 싶다”고 강조했다.