[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 각 국을 향한 관세정책이 어지럽다.

트럼프 대통령은 관세 부과로 자국 무역적자를 해결할 뿐만 아니라 일자리 창출, 재정수입 증가 효과를 달성할 것으로 목소리를 높여왔다. 하지만 상대국들은 트럼프의 제안을 덥석 받아들일 수가 없다.

이런 상황을 직면하면서 장준영 헤럴드 고문은 “이런 미국의 압박 수법은 170여년 전에 미국 동인도함대 소속 페리 제독이 일본 도쿄만에 함선을 몰고 와서 위력 시위를 벌이며 도쿠가와 막부에게 개국을 요구하던 모습을 연상시킨다”면서 “1858년 체결된 미일수호통상조약은 일본 측에 불리한 독소 조항, 예를 들면 상대국에 영사재판권을 인정해주고, 관세율 적용을 상대국과 협의하도록 규정하는 관세 자주권 상실 등이 포함돼 있어, 도쿠가와 막부가 외세의 압력에 떠밀려서 서구 열강과 맺은 밀어붙이기식 조약 체결은 민심 이반을 초래하고 반대 세력의 입지만 강화시키면서 결국 막부 몰락의 화근이 되었다”고 칼럼을 썼다.

트럼프의 경제외교에 어떻게 대응해야 하는지를 일본 도쿠가와 막부가 몰락하는 과정의 역사를 통해 시사점을 찾아낸 분석이다.

트럼프의 관세전쟁중 가장 큰 규모의 빅매치 상대국은 중국이다. 어떻게 협상하느냐에 따라 대한민국에도 적지않은 영향을 미친다. 우리는 중국과 상대해 피해를 본 역사도 있고, 전과를 올린 역사도 있다.

KBS는 수신료 통합징수 재개를 계기로 공영방송의 책무를 한층 강화하기 위해 ‘국민 역사 교과서’ 명품 대하드라마를 해마다 제작하며, 내년 하반기 방영을 목표로 정통 사극 ‘대왕 문무’ 제작에 착수한다고 알린 바 있다. 문무왕 역은 이현욱, 김춘추는 김강우, 김유신은 박성웅, 연개소문은 장혁이 각각 맡는 등 초호화 캐스팅이다.

‘대왕 문무’는 신라가 삼국을 통일시키는 과정을 통해 중국(당나라)과 어떻게 상대해야 하는지에 대한 현재성의 시사점을 준다. 그 때의 당나라는 지금의 중국이기도 하고, 지금의 ‘미국’과 같은 존재이기도 하다.

트럼프 미국 대통령은 지난 29일 국립경주박물관에서 열린 이재명 대통령과의 한미 정상회담에서 신라 천마총 금관을 본뜬 특별 제작 모형을 선물로 받고 좋아했다고 한다. 장내 아나운서는 “한반도에 처음으로 평화를 가져온 신라의 정신과 함께 한미동맹의 황금기를 상징하는 이 금관을 선물로 준비했습니다”고 소개했다.

문무왕은 신라의 제30대 임금이며 통일신라의 첫번째 군주지만 부친인 김춘추(제29대 태종 무열왕)와 외삼촌인 김유신의 공적에 가려 통일과 안정에 기여한 부분이 덜 조명됐다.

신라가 백제와 고구려를 멸망시켰다고 해서 바로 통일과 안정으로 이어지지는 않는다. ‘작은 나라’ 신라가 삼국통일을 위해서는 당시 ‘최강대국’이었던 당나라를 불러들여야 했다. 나당 연합군으로 백제와 고구려를 물리쳤지만, 당나라는 신라에 배신한다.

‘대동강 이남의 땅은 신라가 소유한다’는 약조하에 나당연합군이 결성됐지만 당은 한반도를 장악하려고 했다. 백제에는 웅진도독부, 신라에는 계림도독부(경주), 고구려에는 안동도호부(평양)를 두고 직할하기 시작했다.

문무왕은 배신한 당을 상대로 무려 7년간 격전을 치러내 당을 축출하고 대동강~원산만 이남 지역을 확보하는 삼국통일을 달성함으로써(676년, 문무왕 16년) 향후 200여년간 이어지는 평화의 기초를 만들었다. 신라의 정신적 지주이자 뛰어난 장수인 김유신은 나당전쟁 도중 사망했다.

‘작은 나라’ 신라가 당을 상대하기 위해서는 반란까지 일으킨 백제와 고구려 유민, 부흥군을 대거 규합해 연합했다. 문무왕이 당나라에 이기는 방법은 무릎을 꿇기도 하고, 선제공격으로 실리를 챙기기도 하는 양면작전을 효율적으로 구사하는 것이었다. 또 전쟁에 승리하고 당을 축출한 후에는 다시 동맹을 맺기도 했다. 지혜와 결기와 전략, 생존력을 동시에 보여주는 외교술의 승리이기도 하다. 이런 점들을 현대적으로 보면 동북아 외교문제에도 시사점을 준다.

외교의 역사를 보면 배신도 가끔 등장한다. 하지만 관점이 어디냐는 점도 중요하다. 국익을 우선시하는 점에서 보면 배신도 조금 다르게 해석되기도 한다. 문무대왕이 당나라에 무릎을 꿇었다가 공격하는 것은 중국 입장에서는 신라의 배신일 수도 있다.

조선과 미국이 1882년 인천에서 맺은 조미 수호 통상 조약(신헌과 슈펠트)에는 “조선이 제3국으로부터 부당한 침략을 받을 경우 조약국인 미국은 즉각 이에 개입, 거중조정을 행사함으로써 조선의 안보를 보장한다”는 내용이 있다. 하지만 미국은 1905년 이와는 상충되고 모순되는 가쓰라-태프트 밀약을 맺어 미국의 필리핀 점유와 일본의 한국 점유를 상호 양해하는 약속을 해버리는 논쟁적 외교술을 펼친다. 우리로서는 미국이 대한제국을 일본이 지배하도록 일본을 도와준다는 카스라 태프트 밀약이 괘씸하지만, 외교란 이런 것이다. 미국은 두 조약중 어떤 것이 국익에 더 도움이 되느냐에 따라서만 움직였다.

제국주의 국가들이 아시아에 본격적으로 진출하면서 자주 등장하는 용어가 거중조정(居中調整)이다. 분쟁 해결을 도모하면서 자신도 (이권에) 개입하고 권리를 챙기는 외교술이다.

다카이치 사나에 신임 일본 총리와 이재명 대통령이 주고받은 ‘셔틀외교’와도 관련이 있다. 셔틀외교를 통해서건 분쟁과 갈등을 미리 없애야 한다.

전쟁은 미리 막는 게 좋고 전쟁중이라면 빨리 종식시켜야 한다. 우리보다 훨씬 나라가 다닥다닥 붙어있는 유럽은 외교의 중요성이 더욱더 크다. 독일의 마지막 군주인 ‘팽창주의자’ 빌헬름 2세가 자신보다 45살이나 많은 노련한 보수주의자 비스마르크 수상을 해임시키는가 하면, 영국과 프랑스, 러시아 등 주변국 대다수를 적으로 돌렸다. 러시아는 자국산 곡물에 대한 독일의 관세부과가 독일과의 갈등의 시작이었다.

해군력을 증강하며 영국과 긴장 관계에 놓인 빌헬름 2세가 1차 세계대전에서 서부, 동부 양쪽에서 전쟁을 치러야 하는 어려운 상황에 빠지고, 특히 서부전선의 참호전에서는 수많은 독일 젊은이들의 생명을 잃기도 했다.

문과 무 양면에서 뛰어난 문무대왕은 삼국통일 과정에서 해군의 중요성을 강조한 것도 다시 한번 생각할만하다. 자신이 해군참모총장도 겸한 셈이다. 문무왕은 설인귀가 이끄는 당의 해군을 기벌포(금강 하구로, 현재 충남 서천군 장항 일대. 백제의 사비성을 지키는 관문이었으며, 서해 제해권과 직결된 군사 요충지였다)에서 섬멸시켰다.

그는 죽어서는 이례적으로 시신을 화장을 해 동해(지금의 동경주) 앞바다 암초(대왕암, 문무대왕릉)에 뿌려달라고 했다. “나는 죽은 뒤에 나라를 지키는 큰 용이 되어 불법(佛法)을 숭봉(崇奉)해서 나라를 수호하려 하오” 동해의 용이 되어 수시로 출몰하는 왜구의 침입을 막겠다는 의지다. 경주시는 양북면인 이 일대를 2021년 문무대왕면으로 개칭했다.

문무대왕의 아들인 신문왕은 아버지의 호국 열정과 은혜에 감동한 나머지, 대왕암에서 가까운 해안에 감은사를 완공시켰다. 또 문무대왕릉이 잘 내려다보이는 언덕 위에 이견대(利見臺)라는 정자를 지었다.(경주시 감포읍 대본리)

감은사지에는 동서 2기의 삼층석탑이 멋있게 서있다. 석탑을 그냥 보지만 말고 삼국을 통일한 신라의 정신과 대왕님의 열정이 탑 속에 깃들어 있음을 느껴보면 후손으로서 근거 있는 자신감이 생긴다. 문무대왕 영혼을 모시기 위한 사찰인 감은사지에는 현재 절은 없지만, 주춧돌만 봐도 물길로 연결돼 동해에 계시는 대왕님의 영혼을 부를 수 있을 것 같다.

전통사극 ‘대왕 문무’는 문무대왕이 백제와 고구려를 멸망시키고 삼국만 통일한 게 아니라, 그 후 신라를 넘보는 당나라와 무려 7년간 전쟁을 통해 당을 몰아냈다는 사실을 알려준다는 의미를 지니고 있다. 지금까지 비교적 덜 알려진 당과의 전쟁을 제대로 알려주는 것만으로도 의미가 있다. 그후에야 민족문화의 기반 확립과 민족의 자주성을 꽃피울 수 있기 때문이다. 문무대왕을 통해 통합의 리더십과 외교의 중요성도 알려줄 수 있다. 공영방송 KBS가 반드시 해야 될 일이다.

서울 강남구 서초동에 있는 국립외교원 입구에는 고려 제6대 성종 때의 관료이자 외교관인 서희 동상(흉상)이 있다. 피 한번 흘리지 않고 말 한마디로 강동 6주를 얻어낸 게 최고의 외교다. 서희는 외교관의 롤모델이다.

악조건들을 딛고 외교와 작전, 전략, 지혜, 인내로 당나라를 한반도에서 몰아내며 평화의 기반을 구축한 문무대왕의 리더십도 KBS에서 방송되고 나면 크게 조명될 것 같다. 아무도 통일시킬 것이라고 생각하지 않았던 ‘작은 나라’ 신라가 삼국을 통일하고 당나라까지 몰아낸 것은 당시 국제정세에 깨어있는 상태, 그것을 실천으로 옮기는 외교술과 국방력, 소통의 지혜 때문이어서 요즘 사람에게 시사하는 바가 크다. 그것은 실화다.