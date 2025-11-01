[헤럴드경제=신동윤 기자] 세계적인 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 연내 가상자산 대장주 비트코인 가격이 두 배까지 오를 수 있다는 주장을 내놓았다. 기요사키는 이런 국면 속에서 부자와 가난한 사람의 차이는 투자 후 손실이 발생할까 두려워하는 마음을 다스리는 ‘감정지능(EQ)’에 따라 결정된다고도 목소리를 높였다.

1일 금융투자업계에 따르면 기요사키는 지난달 29일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 엑스(X) 계정을 통해 “비트코인 가격이 연내 두 배 수준까지 오를 것 같다. 최고 20만달러 수준까지 갈 수 있다”면서 대표적인 가상자산 강세론자로서 면모를 보였다.

지난달 31일 오후 1시 30분 기준으로 비트코인 가격은 1개당 10만9000달러대에서 움직였다.

앞서 비트코인 가격은 지난달 7일께 12만6000달러 선까지 치솟은 바 있다. 이후 지난달 17일께 10만4000달러대까지 내려앉은 뒤 완만한 회복세를 보이며 11만달러 선을 두고 등락을 이어가는 분위기다.

비트코인 가격은 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)가 끝난 뒤 진행한 기자회견에서 오는 12월 기준금리 인하에 신중을 기하는 ‘매파(긴축 선호)적’ 발언을 내놓으면서 주춤했다.

미 연준은 지난달 29일(현지시간) FOMC에서 기준금리를 0.25%포인트 인하하고 오는 12월부터 양적 긴축을 종료하기로 결정했다.

다만, 파월 의장은 12월 기준금리 인하가 기정사실처럼 시장에서 통하는 상황에 대해선 “확정된 사실이 아니다”라는 입장을 취했다. 시장의 기준금리 추가 인하 기대감에 찬물을 끼얹은 셈이다. 통상 기준금리가 내리면 위험자산에 대한 선호가 높아져 가상자산 가격이 상승한다.

존 벨리스 뱅크오브뉴욕멜론 거시경제 전략가는 “데이터가 부족해 6주 후 연준의 기준금리 결정 방향성을 예측하기 어렵다”며 “12월 금리 인하 가능성에 상당한 변동이 있을 것”이라고 내다봤다.

가상자산 전문 매체 코인데스크는 “업토버(10월 강세장) 기대가 거의 무너졌다”며 “비트코인은 10년 만에 최악의 10월 수익률을 기록할 전망”이라고 짚었다.

이런 가운데 기요사키는 비트코인 가격이 추가 상승할 가능성에 베팅한 셈이다.

기요사키는 비트코인 가격에 대한 전망을 내놓은 뒤, 자신이 직접 겪은 한 일화를 소개하며 부자가 되기 위한 EQ의 중요성에 관해 설명했다.

기요사키는 “최근 친구에게 내 코인베이스 계좌를 보여줬다. 몇 년 전엔 초라했지만 지금은 수백만 달러어치의 비트코인을 보유 중”이라며 “그 친구는 내 계좌의 수백만 달러 이익이 아니라, 최근 몇 달 사이 줄어든 수십만 달러에만 집중했다”고 설명했다.

이를 토대로 기요사키는 ‘심리적 차이점’이 부자, 가난한 자, 중산층을 가르는 핵심이라고 설명했다. ‘두려움’에 사는 사람들이 ‘패자(losers)’라는 게 기요사키의 주장이다. 그는 “돈을 벌기보다 잃을까 봐 겁을 낸다. 높은 지능지수(IQ)를 갖고도 가난하게 사는 이유는 EQ가 낮기 때문”이라면서 “부자들은 두려움과 탐욕 모두를 이해하고 다룬다. 많은 고학력자가 가난하게 죽는 게 바로 돈의 세계에서 IQ보다 EQ가 더 중요함을 보여주는 것”이라고 강조했다.

기요사키는 “진정으로 부자가 되고 행복하게 살고 싶다면, 두려움과 탐욕을 통제할 만큼 EQ를 길러야 한다”고 조언했다.