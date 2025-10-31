31일 APEC CEO 서밋 ‘아태 LNG 커넥트’ 세션 SK이노, 美 컨티넨탈, 濠 산토스 등 10개사 참여 “LNG, 에너지 안보·탈탄소 핵심 에너지원” 입모아 추형욱 대표 “美 투자·협력으로 에너지 안보 기여”

[헤럴드경제(경주)=고은결 기자] 아시아·태평양 지역의 에너지 기업 리더들이 한자리에 모여 인공지능(AI) 시대 급증하는 전력 수요와 에너지 전환의 해법은 액화천연가스(LNG)에 있다고 입을 모았다. 이들은 안정적 수급과 지속가능성을 확보하기 위해서는 지역 간 협력과 파트너십 강화가 필요하다고 강조했다.

최재원 SK그룹 수석부회장은 31일 경북 경주에서 대한상공회의소 주최로 열린 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋’의 ‘아시아 퍼시픽 LNG 커넥트(Asia Pacific LNG Connect)’ 세션에서 환영사를 통해 “머지않아 AI 없이 살 수 없는 시대가 올 것”이라며 “추론형 AI의 확산으로 대형 AI 데이터센터 인프라는 미국에서 아시아·유럽 등 전 세계로 빠르게 확대될 것”이라고 말했다.

이어 “결국 중요한 질문은 이 막대한 에너지를 어디서, 어떻게 안정적이고 청정하게 공급할 것이냐”라며 “해답은 LNG에 있다”고 말했다. 그러면서 “LNG는 더 이상 브릿지(전환기) 연료가 아니라 풍력·태양광·원자력과 함께하는 파트너 연료로 자리잡고 있다”며 “AI 시대의 지속가능한 에너지 공급은 어느 한 주체만으로는 힘든 글로벌 과제로 정부와 기업, 산업이 함께 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

이번 세션에는 국내 기업인 SK이노베이션과 한화퓨처프루프를 비롯해 미국 컨티넨탈리소시스·프리포트LNG·넥스트데케이드, 호주 산토스, 일본 도쿄가스·오사카가스, 태국 PTT, 말레이시아 페트로나스 등 6개국 10개사가 참여했다. 참석자들은 동북아 LNG 수급 안정성, AI 확산에 따른 전력 수요 대응, 탄소중립 시대의 에너지 안보 등을 논의했다.

우선 참석자들은 LNG가 아태 지역 에너지 안보와 탈탄소 전환의 핵심 에너지원이라고 입을 모았다. 태국 PTT의 자투롱 수라왓타하나 수석부사장은 “LNG는 석탄 대비 유해가스 배출이 적고, 재생에너지 간헐성을 보완하는 안정적 에너지원”이라고 말했다.

호주 산토스의 션 피트 부사장은 “LNG는 아시아의 에너지 안보에 핵심적 역할을 할 것”이라며 SK이노베이션과 추진 중인 호주 바로사 가스전 개발 프로젝트가 대표 사례라고 설명했다. 일본 도쿄가스의 야오 유미코 전무이사도 “LNG는 탈탄소뿐만 아니라 에너지 안보와 가격 안정성 확보에도 기여한다”며 “일본 정부도 LNG의 안정적 조달과 핵심 인프라 투자를 지속하고 있다”고 전했다.

참석자들은 LNG 산업의 지속가능성을 위한 실질적 해법으로는 탄소포집·저장(CCS) 기술을 지목했다. 산토스의 피트 부사장은 “CCS는 더 이상 컨셉이 아니라 기술적·상업적 실현 가능성이 있다”며 “(CCS를 통해) 저탄소 연료 사용, 막대한 경제성 등을 아시아의 많은 도시에 제공할 수 있을 것”이라고 했다.

미국산 LNG의 유연한 계약 구조와 가격 경쟁력 등에 기반한 아·태 지역 수급 안정화 방안도 논의됐다. 추형욱 SK이노베이션 대표이사는 “SK는 미국 LNG 프로젝트 초기부터 핵심 장기 바이어로 참여해왔다”며 “헨리허브 연동에 따른 미국산 LNG의 가격 안정성과 계약의 유연성으로 포트폴리오 균형을 갖춰 시장 변동성에 유연하게 대응하고 있다”고 말했다.

또한 “미국산 LNG는 지정학적 리스크가 낮고 운송과 계약 조건 측면에서 뛰어나다”며 “앞으로 우리의 목표는 미국 내 투자를 확대하고 LNG 트레이딩 활동을 강화해 글로벌 에너지 밸류체인 전반에 걸쳐 파트너십을 강화하는 것”이라고 전했다. 이어 “미국 내 투자와 LNG 트레이딩 협력을 강화해 양 지역의 에너지 안보와 지속가능한 성장에 기여하겠다”고 덧붙였다.