11월 1일부터 30일까지 최대 50% 할인하는 ‘소상공인 특별전’도

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 대한민국 최대 쇼핑 축제인 ‘2025 코리아세일페스타’에 맞춰 11월 1일부터 30일까지 한 달간 ‘삼성전자와 함께 하는 코리아세일페스타’를 진행한다고 31일 밝혔다.

삼성전자는 2016년부터 10년 연속으로 코리아세일페스타에 참여해 가전, 모바일, IT 등 주요 제품군을 대상으로 다양한 구매 혜택을 제공하며 소비자 부담 완화에 나서고 있다.

올해는 특히 11월 5일 ‘소상공인의 날’을 맞아 자영업자를 위한 ‘소상공인 특별전’을 별도로 마련해 사업 운영에 필요한 다양한 제품을 합리적인 가격으로 선보일 예정이다.

11월 1일부터 10일까지 ‘AI 구독클럽’ 행사 제품을 ‘AI 올인원 2.0’ 요금제로 구매한 고객에게는 첫 달 구독료에 해당하는 삼성전자 멤버십 포인트를 증정한다.

또 ‘으뜸효율 가전제품 환급 사업’ 대상 제품을 구매한 소비자는 구매 금액의 10%를 최대 30만원까지 환급받을 수 있다.

환급 수단을 OK캐쉬백으로 선택하면 삼성전자 멤버십 1만5000포인트와 환급 금액의 5%에 해당하는 OK캐쉬백 최대 1만5000포인트를 추가로 받아 총 3만포인트의 혜택을 받을 수 있다.

복수 품목을 동시에 구매하는 고객을 위한 혜택도 강화됐다. 삼성전자는 여러 품목을 함께 구매할수록 혜택이 커지는 ‘스마트 패키지’를 운영하며, 제품 종류와 수량에 따라 최대 460만원 상당의 혜택을 지원한다.

여기에 ‘AI 패키지’를 결합하면 품목별 조합에 따라 최대 134만원의 혜택이 추가돼 최대 594만원 상당의 포인트 또는 할인 혜택을 받을 수 있다.

삼성닷컴에서는 코리아세일페스타를 기념해 누구나 참여할 수 있는 퀴즈 이벤트도 진행한다. 행사 기간 동안 참여 고객 500명을 추첨해 스타벅스 기프티콘을 증정한다.

‘삼성전자와 함께 하는 코리아세일페스타’는 삼성스토어와 삼성닷컴을 비롯한 전국 온·오프라인 매장에서 만나볼 수 있으며, 자세한 내용은 코리아세일페스타 공식 홈페이지 또는 삼성닷컴에서 확인할 수 있다.

삼성전자는 이와 함께 11월 1일부터 30일까지 한 달간 ‘삼성전자 소상공인 특별전’도 운영한다.

이번 행사는 소상공인들이 사업장에서 사용할 수 있는 비즈니스TV, 호텔TV, 전자칠판, 모니터, 노트북 등 주요 제품을 최대 50% 할인된 가격에 한정 수량으로 선보이는 ‘슈퍼 딜’ 특가 이벤트로 진행된다.

소상공인이 삼성전자 B2B 사업자몰에서 제품을 구매하면 7% 할인 쿠폰을 받을 수 있으며, 삼성·롯데카드로 결제 시 36개월 무이자 할부와 삼성카드 3% 청구 할인 혜택도 제공된다. 다만 ‘슈퍼 딜’ 특가 이벤트 제품은 7% 할인 쿠폰 적용 대상에서 제외된다.

LG전자, 16일까지 ‘코리아세일페스타’…최대 116만원 혜택

LG전자는 내달 16일까지 LG전자 공식 온·오프라인몰에서 ‘2025년 코리아세일페스타’ 기념 프로모션을 진행한다.

TV, 냉장고, 김치냉장고, 세탁기 등 8개 품목을 최대 38% 특가로 만나볼 수 있다.

LG전자 멤버십 앱이나 베스트샵 홈페이지를 통해 최대 116만원 혜택의 쿠폰팩도 제공한다.

가전을 구매하거나 구독으로 계약한 후 멤버십 앱 이벤트에 응모한 고객들 대상으로는 총 500명을 추첨해 스타일러, 에어로퍼니처 등을 증정한다.

LG전자 공식 온라인몰 엘지이닷컴에서는 가전 구매 후 이벤트에 응모한 고객을 대상으로 추첨을 통해 멤버십 포인트 100만, 10만 포인트를 추가 적립해준다.

온라인몰에서는 최대 56% 특가 상품도 주차별로 선보일 예정이며, 온라인몰 회원 모두에게는 총 50만 원 상당의 혜택을 받을 수 있는 할인 쿠폰도 지급한다.

또한, 첫 구독 계약 체결 시 멤버십 포인트 10만 포인트를 추가 제공한다.