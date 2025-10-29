‘로봇 시티 인천’ 비전 선포

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘로봇 시티 인천’ 비전이 선포됐다.

인천광역시는 29일 청라 로봇타워에서 인천 로봇산업 혁신성장 정책 발표 및 업무협약식을 열고 2030년까지 로봇산업 규모 3조원 +α 달성을 목표로 로봇 시티 인천의 청사진을 발표했다.

인천시는 인공지능(AI)·로봇 기술 융합을 통한 산업 혁신으로 ‘노동생산성 향상’과 ‘고부가가치 창출’을 실현할 계획이다.

이 정책의 핵심은 ▷인천로봇랜드 조성 ▷로봇혁신기업 육성 ▷로봇도입 확산 등 세 가지 전략으로 요약된다.

도시첨단산업단지 지정을 추진 중인 인천로봇랜드에는 400여 개 로봇기업과 시험·인증·연구기관이 집적된 산업클러스터가 조성된다.

수도권 최대 규모의 로봇 실증 인프라 및 실외 자율주행 테스트베드가 구축되며 산업통상자원부 지정 전국 물류로봇 테스트 거점이 인천에 들어설 예정이다.

5년간 100억 원을 투입해 로봇기업 지원사업을 추진하고 1000억 원 규모의 글로벌 로봇기업 5개사 육성을 목표로 한다.

또한 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업과 연계해 로봇융합 인재 양성을 추진, 기술과 인재가 함께 성장하는 생태계를 조성한다.

특히 내년 7월 개최되는 ‘로보컵 2026 인천’을 통해 UCLA, 본(Bonn)대, 칭화대 등 45개국 대학 및 연구기관과 글로벌 기술교류 네트워크를 확대할 계획이다.

이밖에 제조·물류 등 산업 분야뿐 아니라 생활·여가·안전 등 다양한 영역으로 로봇 도입을 확산한다.

‘로봇 체험관’, ‘로봇 빌리지’, ‘로봇 헬스케어’ 등 시민 체감형 프로젝트를 통해 정주환경 개선과 삶의 질 향상을 추진하며 시민이 일상에서 체감할 수 있는 인공지능(AI) 로봇도시 구현을 목표로 하고 있다.

이와 관련 인천시와 인천도시공사, 인천테크노파크, 인천대학교, 인하대학교, 한국전파진흥협회, 한국화학융합시험연구원 등 13개 기관과 기업은 ‘로봇산업 육성 및 발전을 위한 업무협약’을 체결했다.

하병필 인천시 행정부시장은 “로봇이 산업을 움직이고 기술이 삶을 변화시키는 시대에 인천이 이 변화를 선도하겠다”며 “이번 정책발표를 계기로 인천은 산업 전반의 생산성과 경쟁력을 높이고 사람과 로봇이 함께 성장하는 도시, 세계가 주목하는 로봇 허브 인천을 실현하겠다”고 밝혔다.