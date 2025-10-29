빅데이터 평가 기관 아시아브랜드연구소 서울시 지자체장 부문 K브랜드 지수 발표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]빅데이터 평가 기관인 아시아브랜드연구소는 ‘K 브랜드 지수’ 서울시 지자체장 부문을 발표, 1위에 전성수 서초구청장을 선정했다.

2위는 정원오 성동구청장, 3위는 이필형 동대문구청장이 선정됐다.

또 장인홍 구로구청장 4위, 최호권 영등포구청장 5위, 박강수 마포구청장 6위, 이수희 강동구청장 7위, 오승록 노원구청장 8위, 서강석 송파구청장 9위, 오언석 도봉구청장 10위로 평가됐다.

특히 지난 4월 3일 보궐선거로 당선된 장인홍 구로구청장이 4위를 차지해 눈길을 끈다.

K브랜드 지수는 서울시 단체장 부문에서 서울시 지자체장을 대상으로 지난 9월 1~30일 온라인 빅데이터 4887만8503건을 분석했다.

2016년 설립된 아시아브랜드연구소가 조사한 k브랜드 지수는 국내외 연구진과 협력, 개발한 빅데이터 시스팀으로 후보 표본 추출부터 인덱스 선별까지 분야별 자문위원단의 검증을 토대로 진행하고 있다.

해당 부문별 트렌드, 미디어, 소셜, 긍정, 부정, 활성화, 인공지증(AI)인덱스 등 가중치 배제 기준을 적용한 합산 수치로 산출된다.