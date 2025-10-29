AI·바이오 등 신산업 육성과 글로벌 인재 유치 추진 해상풍력·지하댐 등 신재생·용수 기반 마련, 지역 상권·복지 강화 병행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 미래 100년을 내다보는 도시 비전 구체화에 속도를 내고 있다.

시는 29일 시청 대회의실에서 자치행정국과 복지국, 환경국, 도시안전주택국 등 9개 부서가 참석한 가운데 ‘2026년 주요 업무계획 보고회’를 열고, 이강덕 시장 주재로 내년도 핵심 시책 방향을 확정했다.

이번 회의로 시는 한 달간 이어진 국·소별 업무보고 일정을 마무리했다.

포항시는 정부의 123대 국정과제 가운데 76개 과제와 연계 가능한 시책사업을 발굴했다.

이는 향후 정부 예산 확보와 정책 연계 추진의 토대가 될 전망이다. 특히 AI·바이오 산업, 마이스(MICE) 산업, 신재생에너지 등 미래 성장동력 산업을 중심으로 한 전략사업을 통해 도시 경쟁력 강화에 방점을 찍었다.

이 시장은 “정부 정책 흐름과 맞물린 시책을 선제적으로 추진해 국비 확보를 극대화하겠다”며 “국가와 지방이 상생하는 선도도시 모델을 만들겠다”고 강조했다.

포항은 전통적으로 철강 중심 산업도시였지만, 최근에는 AI·바이오·로봇 등 첨단산업으로 산업 지형이 빠르게 전환되고 있다. 시는 중소기업연구타운 조성, 청년 천원주택 확대, 국제학교 유치 등을 통해 스타트업과 전문인력이 공존하는 혁신 생태계를 구축할 계획이다.

특히 AI 기술을 접목한 산업고도화와 함께 포항테크노파크, 포스텍 등 지역 혁신기관과의 협업을 강화해 ‘AI 기반 산업특화 도시’로 도약을 모색하고 있다.

전문가들은 “포항의 풍부한 연구 인프라와 교육 기반이 AI 클러스터 조성의 핵심 경쟁력”이라고 평가한다.

탄소국경조정제도 시행 등 글로벌 환경규제 강화에 대응하기 위해, 시는 해상풍력을 중심으로 한 신재생에너지 생산 기반 확충에 나선다.

또한 지하댐과 해수담수화 사업을 통해 산업·생활용수를 안정적으로 확보함으로써, 기후위기 시대의 ‘물 자립 도시’ 기반을 마련할 방침이다.

포항시는 이미 ‘그린웨이 프로젝트’와 같은 녹색성장 정책을 추진해 왔으며, 이번에는 이를 한 단계 발전시켜 ‘기후·탄소중립 국제회의’ 유치 등 글로벌 협력에도 나선다.

시의 중장기 전략 가운데 하나는 POEX(포항국제전시컨벤션센터)를 중심으로 한 마이스(MICE) 산업 육성이다.

시는 국제행사에 필수적인 특급호텔과 해양관광·레저 인프라를 확충해, 동해안권 국제관광 거점도시로의 도약을 노리고 있다.

특히 영일만항 국제여객부두 개장과 연계해 해양관광 수요를 흡수하고, ‘해양+컨벤션’ 복합형 관광도시 모델을 구축하겠다는 구상이다.

경제·산업 성장과 더불어 지역 상권 회복과 복지 안전망 강화도 시정의 중요한 축이다.

시는 소상공인 특례보증 규모를 2,500억 원으로 확대하고, 아동부터 노인까지 생애주기별 맞춤형 복지체계를 강화해 ‘포항형 돌봄체계’를 완성할 계획이다.

이 시장은 “경제 성장과 복지는 양 날개”라며 “도시의 발전이 시민의 삶의 질로 이어질 수 있도록 균형 잡힌 정책을 추진하겠다”고 말했다.

이강덕 시장은 “꿈꾸고 생각하는 만큼 도시의 미래는 현실이 된다”며 “첨단산업 육성과 인재 양성, 기업 지원, POEX 건립 등 미래 성장 기반을 시민과 함께 준비해 나가겠다”고 밝혔다.

포항시는 이번 보고회를 계기로 각 부서의 계획을 구체화해, 내년부터 본격적인 사업 추진에 들어간다.

시 관계자는 “이번 보고회는 단순한 연례행사가 아니라, 포항의 미래 100년을 설계하는 출발점이 될 것”이라고 강조했다.