[헤럴드경제=김보영 기자] 인천 아파트 지하 주차장에서 발생한 납치·살인 미수 사건의 피해자가 구독자 100만명을 보유한 게임 유튜버 ‘수탉’으로 확인됐다.

29일 수탉이 소속된 샌드박스네트워크는 유튜브 게시글을 통해 “많은 분께서 염려하신 바와 같이 해당 사건의 피해자는 수탉님이 맞다”며 “수탉님은 현재 병원에 입원하여 수술을 기다리고 있으며 치료와 회복에 전념하고 있다”고 밝혔다.

이어 “수탉님이 이번 일로 팬분들께 많은 걱정을 끼쳐드린 것 같아 죄송한 마음을 꼭 전해달라고 요청했다”며 “본 사건의 원만한 수습과 크리에이터 보호를 위해 법적 대응을 포함한 필요한 모든 조치를 적극적으로 지원하겠다”라고 전했다.

그러면서 “갑작스러운 소식에 많이 놀라셨을 팬 여러분께 다시 한번 심려를 끼쳐드린 점 사과드리며, 수탉이 건강하게 복귀할 수 있도록 너그러운 양해와 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 덧붙였다.

앞서 인천 연수경찰서에 따르면 지난 26일 연수구 송도동 한 아파트 지하 주차장에서 20~30대 남성 2명이 유튜버를 차량으로 납치하고 둔기로 여러 차례 때려 살해하려 한 사건이 일어났다. 당시 피해자의 인적 사항은 공개되지 않았으나, 이날 수탉이라는 사실이 확인됐다.

이들은 빌린 돈을 돌려주겠다며 수탉을 주차장으로 불러낸 뒤, 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군으로 이동한 것으로 조사됐다. 유튜버는 이 일당과 만나기 직전 신변에 위협을 느껴 경찰에 미리 신고했고, 경찰은 차량을 추적해 4시간여 만에 충남에 있던 이들을 현행범으로 체포했다.

수탉은 얼굴 부위 등에 심한 부상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 그는 경찰 조사에서 “A씨 일당으로부터 받을 돈이 있다”는 취지로 진술했다.

경찰은 유튜버를 납치해 살해하려 한 20대 남성 등 2명에게 살인미수 혐의를 적용해 구속영장을 신청했다.