-‘베일드 컵’ SBS 1월 편성!

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]세계 최초 보컬 국가대항전 ‘베일드 뮤지션’이 드디어 시청자들을 찾아간다.

신개념 음악 오디션 ‘베일드 뮤지션’은 오는 11월 12일 넷플릭스를 통해 최초 공개된다. 기존 수많은 오디션 프로그램과 차원이 다른 접근으로 진정한 최고 보컬리스트를 찾는 여정을 본격 시작한다.

‘베일드 뮤지션’은 대한민국을 포함해 아시아 여러 개국에서 동시에 펼쳐지는 초대형 프로젝트다. 베일 뒤에서 외모, 나이, 지역, 학벌 등을 모두 감추고 오로지 목소리와 음악성만으로 승부하는 서바이벌이다. 신예 뮤지션을 포함해 숨은 고수를 발굴해 음악 본질에 집중할 수 있는 무대를 제공한다.

‘베일드 뮤지션’의 8주 여정이 끝나면 국가별 TOP3가 K팝 본진 대한민국에 모여 아시아 최고를 가린다. 이른바 ‘베일드 컵’, 내년 1월부터 4주에 걸쳐 감동의 음악 서사와 무대가 펼쳐진다. 최초의 보컬 국가 대항전인 ‘베일드 컵’은 SBS에 편성이 확정됐다.

‘베일드 뮤지션’에 참여하는 심사위원 라인업도 화려하다. MC 최다니엘의 진행 속에 폴킴, 에일리, 신용재, 몬스타엑스 기현, 볼빨간 사춘기, 키스오브라이프 벨 등 다양한 장르의 뮤지션들이 나선다. ‘베일드 컵’에는 티파니 영, 십센치(10CM), 에일리, 폴킴, 헨리, 아이들 미연이 예정돼 기대감을 한껏 고조시킨다.

‘베일드 뮤지션’ 연출을 맡은 이홍희 PD는 “각 나라의 보컬 국가대표들의 실력을 실제로 확인하면서 ‘세상에는 정말 노래 잘하는 사람이 많구나’를 느낀다. 그 감동을 고스란히 전달하기 위해 심혈을 기울이고 있다”며 “이번 시즌은 아시아에 국한되지만 향후 유럽, 남미, 미주, 아프리카 등 대륙 별로 확장해 세계 최고의 보컬을 가려보고 싶다. 그 염원을 ‘베일드 컵’이라는 타이틀에 담았다”고 설명했다.

초대형 글로벌 음악 오디션 ‘베일드 뮤지션’은 켄버스 기획, SBS 프리즘스튜디오 제작을 확정하고 스포티파이가 공식파트너로 나선다. 11월 12일 넷플릭스에서 역사적인 첫 발을 떼는 가운데 ‘베일드 컵’은 내년 1월 SBS에서도 동시 공개된다.