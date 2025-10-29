경주 APEC CEO 서밋에서 세션 발표

[헤럴드경제=강승연 기자] 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장이 29일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 “디지털 전환은 기술이 아니라 고객 경험을 새롭게 설계하는 과정”이라고 강조했다.

김 부회장은 이날 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 APEC CEO(최고경영자) 서밋 ‘디지털 전환과 전자상거래 효율화’ 세션 발표에서 이같이 밝혔다.

김 부회장은 “전자상거래의 급성장에도 불구하고 아시아 소매 매출의 70% 이상이 여전히 오프라인 매장에서 발생하고 있다”며 “디지털 기술은 오프라인 매장을 대체하는 것이 아니라 새로운 쇼핑 경험을 만들어가는 혁신의 도구”라고 말했다.

그러면서 롯데 유통군은 국내 1만2000여개 매장을 중심으로 AI(인공지능) 기반 상품품질 분석, 다국어 안내 키오스크, AI 소믈리에, 3D 가상 인테리어 상담 솔루션, 스마트 카트 및 무인결제 등 디지털 솔루션을 통해 고객 경험 혁신을 제공하고 있다고 소개했다.

그는 “AI 기반의 스마트 센서, 히트맵, 디지털 사이니지 등을 통해 오프라인 매장에서도 고객 맞춤형 광고가 가능해지고 있다”며 “이를 통해 협력 브랜드와의 데이터 기반 공동 마케팅 및 광고 수익 모델로도 발전하고 있다”고 말했다.

디지털 전환이 운영 효율성 향상 및 비용 절감에 기여하는 점에 대해서도 언급했다. 많은 유통업체들이 AI 기반 센서와 디지털 분석 도구를 활용해 실시간 재고 관리, 전자가격 태그, 디지털 진열대장을 통한 효율적 진열 등으로 인력 효율성을 높이고, 업무 생산성을 향상시킨다고 설명했다.

김 부회장은 디지털 전환 과정에서 유통기업이 반드시 고려해야 할 세 가지 핵심과제로 개인정보 보호 및 보안 강화, 규제완화 및 민관협력, 지속가능성 향상을 꼽았다.

그는 “디지털 전환은 소매업의 ‘무엇(What)’뿐 아니라 ‘어떻게(How)’를 근본적으로 변화시키고 있다”며 “AI와 데이터 기술을 통해 고객에게 더 편리하고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공해야 하며, 동시에 탄소 감축, 식품 폐기 절감, 포장재 절약 등 ESG 가치 실현에도 적극 나서야 한다”고 말했다.

끝으로 “롯데 유통군은 기술을 통해 사람 중심의 가치를 구현하고, 고객이 체감하는 변화를 만들어가는 고객이 찾는 쇼핑 1번지로 성장하겠다”고 말했다.