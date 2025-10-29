2030년까지 설계 자동화율 2배 이상 끌어올릴 계획

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성중공업은 29일 삼성거제호텔에서 조선해양업계 최초로 구축한 자동화 플랫폼 S-EDP를 공개한 ‘오토투비전(Auto2Vison)’ 행사를 개최했다.

이번 행사에는 글로벌 오일메이저인 페트로나스, ENI와 미국 비건 마린 대표, 서일준 국회의원을 비롯해 민기식 거제시 부시장 등 국내 외 주요 인사 80여명이 참석했다.

S-EDP는 디지털화 된 정보가 자동으로 저장·공유됨에 따라 ▷웹 기반 동시 접근 ▷대내외 실시간 협업 ▷도면·문서·계산서 자동 작성 등이 가능해진다. 삼성중공업은 S-EDP를 기반으로 설계 자동화율을 2030년까지 2배 이상 끌어 올릴 예정이다. 이를 통해 설계·구매·생산 등 전 부문의 데이터를 연결하는 디지털 트랜스포메이션을 구축해 스마트 오피스, 스마트 팩토리 전환을 앞당길 예정이다.

삼성중공업은 S-EDP를 국내 외 모든 사업장에 적용하는 것은 물론 파트너십을 체결한 해외 조선소에도 판매하는 사업화 전략도 계획하고 있다.

최성안 삼성중공업 대표이사(부회장)는 “삼성중공업이 지향하는 스마트조선소는 S-EDP를 통해 디지털 전환(DX), 인공지능 전환(AX), 로보틱스 전환(RX)으로 일컬어지는 3X가 유기적으로 결합한 형태”라며 “S-EDP가 스마트조선소 전환의 핵심적 역할을 할 것”이라고 말했다.